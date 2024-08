"Kargul, podejdź no do płota" - to zdanie z jednej z najpopularniejszych scen w historii polskiego kina. Chodzi oczywiście o komedię "Sami swoi" Sylwestra Chęcińskiego. Domy filmowych rodzin Kargula i Pawlaka stoją do dziś we wsi Dobrzykowice pod Wrocławiem. W Faktach RMF FM odwiedzamy tego lata miejsca znane dzięki filmowcom.