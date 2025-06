Czujność świadka zapobiegła tragedii. Policjanci z Głogowa (woj. dolnośląskie) interweniowali w sprawie czteroletniej dziewczynki pozostawionej pod opieką nietrzeźwych rodziców. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a opiekunowie usłyszeli już zarzuty.

Nietrzeźwi rodzice, czteroletnie dziecko w oknie. Interwencja policji w Głogowie / Shutterstock

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 24 czerwca 2025 roku około godziny 10:30 w jednym z mieszkań w Głogowie. Oficer dyżurny miejscowej komendy policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego świadka, który zauważył małe dziecko stojące w oknie i wyglądające na zewnątrz. Obawa o bezpieczeństwo czterolatki skłoniła go do natychmiastowej reakcji.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu czteroletnią dziewczynkę oraz jej rodziców, których musieli obudzić. Policjanci nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości opiekunów. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia - zarówno matka, jak i ojciec mieli blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Ze względu na stan rodziców i konieczność zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po wstępnych badaniach zdecydowano o przewiezieniu dziewczynki do szpitala na dalszą obserwację.

Zarzuty dla rodziców, sprawą zajmie się sąd

Rodzice zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. O całej sytuacji poinformowano Sąd Rodzinny, który oceni sytuację opiekuńczą i podejmie dalsze decyzje dotyczące dziecka. Opiekunowie usłyszeli zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, działając w warunkach szczególnej odpowiedzialności (art. 160 par. 2 Kodeksu Karnego). O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Funkcjonariusze przypominają, że obowiązkiem każdego dorosłego jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami. Każde zgłoszenie może uratować życie - policja dziękuje świadkowi, który nie pozostał obojętny. Wspólna czujność może zapobiec tragediom.