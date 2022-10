We Wrocławiu otwarto pięć Centrów Nauki Zdalnej, w których uczniowie z Ukrainy łączą się zdalnie ze szkołami w swoim kraju. W ten sposób realizują obowiązek nauki. Projekt dla 72 osób prowadzony jest w ramach współpracy Wrocławia z UNICEF-em.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Wrocławskie Centra Nauki Zdalnej funkcjonują przy Młodzieżowych Domach Kultury. W tych placówkach, jedna z sal jest przeznaczona dla dzieci ukraińskich uchodźców, którzy od ok. godz. 8.00 do 14.00 uczą się zdalnie w ukraińskiej szkole.

Przychodzę na zajęcia bardzo chętnie. To dla mnie niezwykle ważne, że mogę połączyć się z klasą i zobaczyć swoich kolegów i nauczycieli. Poza tym, miło spędzam tu czas. Jestem zajęty lekcjami i nie myślę o tym, co dzieje się w Ukrainie - opowiada Stanisław, który do Wrocławia przyjechał z Mikołajowa.

W sumie uruchomionych zostało 6 klas, w których uczyć może się do 12 dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Każde z nich do dyspozycji ma laptop oraz słuchawki. Opiekę nad nimi sprawuje asystent międzykulturowy.

Asystenci pomagają w lekcjach i przy odrabianiu zadań domowych. Pilnują też, by uczniowie na czas łączyli się zdalnie ze swoimi szkołami i nie spóźniali na zajęcia. Wspierają też integrację uczniów, bo na zajęciach mamy osoby, które przyjechały do Wrocławia z różnych części Ukrainy - opowiada Anna Yaremchuk, koordynatorka Centrów Nauki Zdalnej.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Udział w projekcie jest bezpłatny

Chętni mogą się zapisywać, są jeszcze wolne miejsca.

We wrocławskich szkołach i przedszkolach uczy się obecnie ponad 11 tys. ukraińskich dzieci. Jednak część uchodźczej młodzieży, która przyjechała do Wrocławia, decyduje się kontynuować naukę w ukraińskim systemie oświaty. Chcąc im to ułatwić we współpracy z UNICEF-em otworzyliśmy we Wrocławiu pięć Centrów Nauki Zdalnej. Zapewniamy niezbędny sprzęt i opiekę - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Za udział w projekcie nie trzeba płacić.



Aby zarezerwować miejsce dla dziecka w Centrum Nauki Zdalnej, należy wypełnić formularz. Po rejestracji koordynator lub asystent międzykulturowy kontaktuje się z daną osobą i zaprasza na spotkanie organizacyjne.