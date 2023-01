​W Twierdzy Srebrna Góra na Dolnym Śląsku trwa odbudowa największego w kraju mostu zwodzonego. Będzie mieć blisko piętnaście metrów wysokości i wagę kilkadziesięciu ton.

/ Twierdza Srebrna Góra / Materiały prasowe

Budowany most jest kopią konstrukcji, która istniała w srebrnogórskiej twierdzy w XVIII wieku.

Most zwodzony jest drewniany. Jesteśmy w XVIII wieku w Twierdzy w Srebrnej Górze. Każde dzieło obronne było przedzielone w fosą. W fosie musiał być most. Miał tą część ruchomą, czyli zwodzoną, żeby przeciwnik nie mógł się łatwo dostać do środka - tłumaczy Grzegorz Basiński, kierownik do spraw remontowo-konserwatorskich Twierdzy Srebrna Góra.

My musimy odtworzyć te mosty. W sumie będą 4. Ale ten jeden jest najbardziej spektakularną konstrukcją. Jest największy, w najgłębszej fosie położony i najtrudniejszy - zaznacza Basiński.

/ Twierdza Srebrna Góra / Materiały prasowe

Most jest budowany ze specjalnie dopasowanych drewnianych belek, sprowadzonych z Niemiec.

Rodzina ciesielska przez niecałe 2 miesiące wycinała elementy. Tradycyjne połączenia ciesielskie. Sprasowywała to, impregnowała i transportowała tutaj do fosy, co te nie było łatwym zadaniem. Trzeba było specjalne wozidło skonstruować do tego. I dzięki takiemu dźwigowi - pajączkowi można powiedzieć - wszystkie elementy zostały złożone w niespełna 3 tygodnie - wyjaśnia Basiński.

/ Twierdza Srebrna Góra / Materiały prasowe

Teraz trwa już montaż taki zupełnie ręczny i bardzo precyzyjny wszystkich zastrzałów, elementów poziomych łączących tę konstrukcję. No i dopracowywanie przyczółków, tam gdzie ten most będzie się opierał - dodaje.

Największy w kraju most zwodzony w dolnośląskiej Twierdzy Srebrna Góra ma być gotowy wiosną tego roku. Ze względu na trwający duży remont, w pełnej funkcjonalności będzie można go podziwiać w 2024 roku.

/ Twierdza Srebrna Góra / Materiały prasowe

Twierdza Srebrna Gόra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska - napisano na jej profilu w mediach społecznościowych.

Jak czytamy dalej - w chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon (wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne), jeden z najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej.