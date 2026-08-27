Akcja CBA na Dolnym Śląsku. Nieoficjalnie: Chodzi o aferę powodziową

RMF24

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej prowadzą od środy działania na terenie Dolnego Śląska. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski i TVN24 wynika, że chodzi o aferę z nieprawidłowościami przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Enigmatyczny komunikat ws. działań CBA opublikował na portalu X Jacek Dobrzyński - rzecznik koordynatora służb specjalnych.

„Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, szczegółowy komunikat prowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany po ich zakończeniu” - napisał Dobrzyński. Jak dodał, nie może na razie ujawnić żadnych dodatkowych informacji.

Według informacji WP akcja ma związek z ujawnioną przez portal aferą z pieniędzmi dla powodzian. 4,5 mln zł pomocy miało trafić do podmiotów, które nie były zalane. Co więcej, były one powiązane z wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.

Według TVN24, wśród zatrzymanych są była wiceprezes KARR Anna Konieczyńska i jej mąż.

„Przyjęto około 1000 wniosków, podpisanych zostało blisko 800 umów, a działalność Spółki była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Pragniemy nadmienić, iż cały proces odbywał się w oparciu o złożone wnioski obowiązkowo zawierające zaświadczenia wydane przez właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające poniesioną szkodę oraz szacunki szkód dokonane przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych” - zapewniała po wybuchu afery KARR.