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Afera z pieniędzmi dla powodzian. Tusk: Nie będzie litości

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (13:09)

„Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Takie rzeczy są w sposób oczywisty nie do zaakceptowania” - w ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do afery dotyczącej podejrzeń nadużyć związanych z wsparciem dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 r. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5 mln zł pomocy miało trafić do podmiotów, które nie były zalane. Co więcej, były one powiązane z wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.

Afera z pieniędzmi dla powodzian. Tusk: Nie będzie litości
Premier Donald Tusk (fot. Paweł Supernak) /PAP

Wsparcie, które budzi wątpliwości

Wirtualna Polska napisała wczoraj, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymały trzy podmioty z miejscowości Dziwiszów (gmina Jeżów Sudecki), powiązane z wiceprezeską tej agencji. Jest nią działaczka Koalicji Obywatelskiej - Anna Konieczyńska.

Według serwisu, firma męża wiceprezeski KARR otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego w wysokości 200 tys. zł. Protokół z oględzin, sporządzony dziesięć miesięcy po powodzi, wykazał pęknięte płytki na tarasie, wymyte fugi oraz rysy w tynku na balustradzie balkonu na pierwszym piętrze. 

Spółka sąsiadów działaczki KO otrzymała 3,2 mln zł pomocy. Szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która zdaniem portalu nigdy nie przyjęła ani jednego dziecka i nie ma śladu, by kiedykolwiek została otwarta. Trzecia dotacja, w wysokości 1,12 mln zł, trafiła do spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. 

Szczególnie bulwersujący w tej sprawie jest fakt, że żadne z czterech źródeł, do których sięgnęli dziennikarze WP, nie odnotowało obecności wody powodziowej pod wskazanymi lokalizacjami. 

Tusk: Państwo będzie działało bezwzględnie

Zakładaliśmy z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy - mówił przed posiedzeniem rządu Donald Tusk, komentując aferę nagłośnioną przez WP. Dla mnie najważniejsze jest, by instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane - zapewniał. 

W każdej sytuacji, w której doszło do nadużycia, państwo będzie działało bezwzględnie. Nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej czy jakiejkolwiek innej partii. Nie będzie litości dla takich ludzi - obiecywał szef rządu. Jednocześnie bagatelizował związki wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze swoim ugrupowaniem. 

Sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna, są delikatnie mówiąc przesadzone. Nie zmienia to mojego podejścia - mówił Tusk. 

Lider KO podkreślał, że sprawa podejrzenia nadużyć przy przyznawaniu wsparcia dla powodzian jest badana już od dłuższego czasu.

W tym konkretnym przypadku CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze, oprócz tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiadało za mechanizmy dotyczące przedsiębiorstw, także prowadzi kontrolę - wyliczał Tusk. 

Tusk o kontrolach wsparcia dla powodzian

Szef rządu zwrócił też uwagę, że pomoc cały czas płynie do poszkodowanych w związku z powodzią z 2024 r. 

Tych decyzji jest coraz mniej, bo sporo czasu minęło (...). Mamy więcej czasu na to, żeby skontrolować, czy nie doszło do nadużyć w tych miejscach, które budzą jakiekolwiek wątpliwości. Będziemy te kontrole kontynuować - zarówno poprzez instytucje resortowe, Centralne Biuro Antykorupcyjne, policję, prokuraturę - mówił Tusk przed posiedzeniem rządu. 

Kaczyński: Czyżby sprawa miała zostać zamieciona pod dywan?

Do afery wokół wsparcia dla powodzian odniósł się dziś także lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 

Nie mają grama przyzwoitości! Kolejny raz rozkradziono publiczne pieniądze! Zamiast trafić do ofiar kataklizmu, które straciły dorobek życia, pomoc powodziowa została rozdzielona pomiędzy znajomych działaczy PO z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rząd Tuska wiedział o tym od kilku miesięcy, a do dzisiaj nikt nie poniósł odpowiedzialności za to złodziejstwo – grzmiał były premier. 

Czyżby sprawa miała zostać zamieciona pod dywan? Trzeba też postawić pytanie: kiedy nienależnie wypłacone pieniądze zostaną zwrócone i trafią do rzeczywiście potrzebujących? – pytał Kaczyński na portalu X. 

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Jak tłumaczy się Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego?

Już wczoraj na publikacje medialne zareagowała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Przyjęto około 1000 wniosków, podpisanych zostało blisko 800 umów, a działalność Spółki była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Pragniemy nadmienić, iż cały proces odbywał się w oparciu o złożone wnioski obowiązkowo zawierające zaświadczenia wydane przez właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające poniesioną szkodę oraz szacunki szkód dokonane przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych - wyjaśniono w oświadczeniu. 

KARR podkreśliła, że do czasu zakończenia czynności sprawdzających ws. pomocy dla powodzian nie będzie szerzej komentować tej sprawy. 

 


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Donald Tusk powódź
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