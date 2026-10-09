Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach

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Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał 60-letniego Adama Cz. na łączną karę 30 lat pozbawienia wolności za zabójstwo ratownika medycznego. Do dramatycznych wydarzeń doszło w styczniu 2025 roku podczas interwencji pogotowia ratunkowego w jednym z mieszkań przy ul. Sobieskiego w Siedlcach. Wyrok nie jest prawomocny.

Tragiczna interwencja pogotowia

Do tragicznego zdarzenia doszło 25 stycznia 2025 roku w Siedlcach, kiedy to Adam Cz. źle się poczuł podczas imprezy z udziałem sześciu osób i wezwał pogotowie ratunkowe. Na miejsce przyjechali dwaj ratownicy medyczni – Cezary L. i Mateusz M. Ze względu na obrażenia głowy u pacjenta, zdecydowali się przewieźć go do szpitala. Wtedy doszło do tragedii.

Według ustaleń śledczych, Adam Cz. chwycił dwa noże i zaatakował ratowników. Cezary L. otrzymał cios w okolice klatki piersiowej, który okazał się śmiertelny. Drugi ratownik został ranny w nadgarstek podczas próby obezwładnienia napastnika.

Surowa kara i wysokie nawiązki

Dzisiaj rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że Adam Cz. został skazany na 30 lat więzienia.

Sąd, oprócz kary więzienia, zasądził od oskarżonego nawiązkę w wysokości 50 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także kolejne 50 tysięcy złotych na rzecz drugiego pokrzywdzonego ratownika tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sprawca był pod wpływem alkoholu

Adam Cz. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak zaznaczył, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. W chwili ataku miał ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Podczas śledztwa został poddany obserwacji psychiatrycznej, jednak biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Eksperci ocenili, że miał on pełną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów, a jego uzależnienie od alkoholu wiąże się z wysokim ryzykiem ponownego popełnienia podobnych przestępstw.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Strony mogą złożyć apelację.

Zbrodnia w Siedlcach wstrząsnęła Polską. Ratownicy żądają natychmiastowych działań Natychmiastowych i zdecydowanych działań, aby przeciwdziałać agresji wobec ratowników medycznych, żąda Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. To reakcja na tragiczne wydarzenia, do których doszło w sobotę w mazowieckich Siedlcach,…

Surowsze kary

Tuż po tragicznych wydarzeniach w Siedlcach Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych domagał się od rządzących natychmiastowych i zdecydowanych działań, aby przeciwdziałać agresji wobec ratowników medycznych.

W odpowiedzi na rosnącą agresję wobec personelu medycznego podjęte zostały kroki prawne i organizacyjne. Kluczową zmianą jest rządowa nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń, która weszła w życie 2 stycznia 2026 roku. Wprowadziła ona między innymi znacznie surowsze konsekwencje dla napastników.

Teraz za atak na medyka grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wcześniej maksymalny wymiar kary wynosił 3 lata.

