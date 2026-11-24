W poniedziałkowy wieczór rosyjski dron krótkotrwale naruszył polską przestrzeń powietrzną podczas ataku Federacji Rosyjskiej na zachodnią Ukrainę.
Obiekt był śledzony przez wojskowe systemy radarowe, a wojsko wydało zgodę na jego zestrzelenie. Do zestrzelenia obiektu jednak nie doszło.
Czy powinno się zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Czy Rosja balansuje na granicy wojny z Polską?
Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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