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Czy powinno się zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Czy Rosja balansuje na granicy wojny z Polską? Jaka powinna być rola Polski w rozmowach pokojowych z Rosją? M.in. o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Pawła Kowala, posła KO, przewodniczącego sejmowej komisji ds. zagranicznych. Zapraszamy!

W poniedziałkowy wieczór rosyjski dron krótkotrwale naruszył polską przestrzeń powietrzną podczas ataku Federacji Rosyjskiej na zachodnią Ukrainę.

Obiekt był śledzony przez wojskowe systemy radarowe, a wojsko wydało zgodę na jego zestrzelenie. Do zestrzelenia obiektu jednak nie doszło.

Czy powinno się zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Czy Rosja balansuje na granicy wojny z Polską?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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