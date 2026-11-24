RMF24

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Policjanci z Mazowsza przeprowadzili akcję, w wyniku której zlikwidowano dziuplę samochodową na terenie gminy Grójec. Zabezpieczono siedem skradzionych pojazdów oraz części o łącznej wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych. Wśród odzyskanych aut znalazł się Mercedes poszukiwany przez niemiecką policję. Zatrzymano również dwóch mężczyzn na gorącym uczynku. Pod Wyszkowem z kolei w znajdującej się tam stodole funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn podczas demontażu luksusowego Maserati.

Policjanci z Radomia ustalili, że na jednej z posesji w powiecie grójeckim znajduje się „dziupla” samochodowa, w której dochodzi do demontażu skradzionych samochodów.

Jak się okazało, magazyn został wynajęty pod pretekstem przechowywania i serwisowania okien, a wynajmujący posługiwał się danymi innej osoby.

Podczas akcji, która odbyła się 15 listopada, policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 43 lat, którzy zajmowali się demontażem pojazdów. Na miejscu zabezpieczono siedem samochodów: Audi, Land Rovera, Toyotę, Volvo, dwa busy Renault oraz Mercedesa, który był poszukiwany przez służby niemieckie. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i części przekroczyła 600 tysięcy złotych.

Fot. Mazowiecka policja / Policja

Zatrzymania i zarzuty

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa, czyli przyjmowania i ukrywania pojazdów pochodzących z przestępstw. Policja ustaliła, że mężczyźni działali wspólnie z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeden z nich był już wcześniej karany i działał w warunkach recydywy, co może skutkować karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Fot. Mazowiecka policja / Policja

Prokuratura Rejonowa w Grójcu zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się ze sobą.

Luksusowe Maserati odzyskane pod Wyszkowem

To niejedyna udana akcja policji w ostatnich dniach. 12 listopada funkcjonariusze z Wyszkowa zatrzymali trzech mężczyzn podczas demontażu luksusowego Maserati wartego blisko 270 tysięcy złotych.

Jak ustalono, pojazd został skradziony z okolic Wrocławia zaledwie dwa dni wcześniej. W sumie w wyniku tej akcji zatrzymano cztery osoby w wieku od 33 do 40 lat, z których dwie były poszukiwane.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.