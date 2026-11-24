RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Funkcjonariusze CBA zatrzymali we wtorek pięć osób. Chodzi o śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

O zatrzymaniach poinformował w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

Jak podał, we wtorek rano na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego oraz śląskiego.

Zatrzymania dotyczą śledztwa w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Wśród zatrzymanych są pracownicy naukowi oraz administracyjni - poinformował Dobrzyński.

Jak dodał, „w tle nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez ustalone osoby oraz pominięcie procedur udzielania zamówień publicznych”.

Wartość wyrządzonej szkody majątkowej przekracza 500 tys. złotych.