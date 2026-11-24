RMF24

Szare, krótkie dni późnej jesieni sprzyjają chandrze i zachęcają, by nie ruszać się z wygodnego fotela. Mariusz Krawiec, który przez wiele lat służył w elitarnej jednostce GROM, przekonuje w podcaście „Lekarz Dyżurny” w Radiu RMF24, że odporność psychiczną można trenować tak samo jak mięśnie. Podpowiada, jak rozładowywać napięcie i w jaki sposób mierzyć się z trudnymi sytuacjami. „My się regularnie wystawialiśmy poza strefę komfortu. Byliśmy zmuszani do tego, żeby dotykać takich obszarów, które zwyczajnie są trudne, bo później, jak życie mówi „sprawdzam”, to jesteśmy gotowi” – wspomina były żołnierz GROM.

Trening odporności psychicznej – rady byłego żołnierza GROM Czas: 17:28

Mariusz Krawiec niemal dwadzieścia lat służył jako oficer Wojska Polskiego, z czego kilkanaście w szeregach GROM-u. Dziś w mediach społecznościowych prowadzi kanał „Siły Specjalne w Biznesie”. W rozmowie z Markiem Łabno opowiada, jak z doświadczeń jednostki specjalnej mogą skorzystać cywile. Przekonuje, że odporność psychiczną da się wytrenować także poza wojskiem. Stres można ćwiczyć, ale też można go dawkować i sam w sobie nie jest zły – przekonuje gość podcastu „Lekarz Dyżurny” w Radiu RMF24.

Psychikę można wzmacniać jak mięśnie

Były żołnierz GROM wyjaśnia, że mięsień wzmacnia się dopiero po bodźcu treningowym – w czasie odpoczynku buduje swoją strukturę. Podobnie dzieje się z psychiką. Wspomina, że podczas służby kluczowe było więc połączenie systematycznych ćwiczeń z regeneracją. Dlatego też my, jako operatorzy sił specjalnych, regularnie to trenowaliśmy, ale też po tym treningu dawaliśmy sobie przestrzeń na odpoczynek, żeby to faktycznie nam pozwoliło zbudować taką długoterminową odporność – tłumaczy Mariusz Krawiec.

Stres w odpowiednich dawkach

Żołnierze GROM-u regularnie trenowali w trudnych warunkach, przygotowując się na przykład do operacji odbicia zakładników. Zdaniem gościa podcastu odpowiednio dozowany stres hartuje i czyni człowieka bardziej odpornym. Problemem jest natomiast nasze podejście do stresujących sytuacji. My jako społeczeństwo przez to właśnie, że mamy bardzo dużo komfortu, zaczęliśmy postrzegać stres jako coś złego. A prawda jest taka, że stres przewlekły jest zły. Natomiast sam stres w formie, w jakiej został wymyślony, jest dobry, bo on nam pozwala przetrwać – wyjaśnia były wojskowy.

Jak żołnierze GROM-u rozładowują napięcie?

Gość podcastu „Lekarz Dyżurny”, zapytany o to, jak żołnierze jednostek specjalnych odreagowują presję, zwraca uwagę, że już w procesie selekcji wybiera się kandydatów o temperamencie i osobowości pozwalających lepiej znosić stres. Wymienia też swoje sposoby radzenia sobie z sytuacjami pełnymi napięć. To, co nam się świetnie sprawdzało, to jest wysiłek fizyczny - zaraz po jakiejś trudnej sytuacji, kiedy ktoś był ranny, kiedy działy się takie rzeczy, no umówmy się, bardzo trudne. To nie ma nic lepszego niż np. mocny bieg. To powoduje, że organizm zaczyna reagować inaczej – podkreśla.

Dyscyplina zaczyna się od pościelonego łóżka

Mariusz Krawiec przywołał też radę admirała Williama H. McRavena, pod którego dowództwem służył w Afganistanie. Amerykański wojskowy w wystąpieniu na uniwersytecie w Teksasie w USA zachęcał, by każdy poranek rozpoczynać od… pościelenia łóżka. Taki prosty nawyk wprowadza dyscyplinę i stały schemat. Ja oczywiście zaczynam dzień od porządnie pościelonego łóżka. To już mały sukces, jest dobrą bazą tego, żeby osiągać kolejne – zauważa były żołnierz GROM.