Natychmiastowych i zdecydowanych działań, aby przeciwdziałać agresji wobec ratowników medycznych, żąda Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. To reakcja na tragiczne wydarzenia, do których doszło w sobotę w mazowieckich Siedlcach, gdzie pijany mężczyzna zaatakował ratowników medycznych nożem. Jeden z nich zmarł w szpitalu, a drugi jest ranny.

W liście przesłanym w sobotę wieczorem do resortów zdrowia i sprawiedliwości ratownicy apelują o zaostrzenie kar za napaść oraz wprowadzenie nowych mechanizmów obronnych, w tym monitoringu w postaci kamer w trakcie interwencji, a także o zwiększenie pieniędzy przeznaczanych na edukację i kampanie społeczne, które będą promowały szacunek wobec ratowników medycznych.

Proszą też o wsparcie w zorganizowaniu szkoleń dla ratowników z zakresu radzenia sobie z agresją wobec nich, a także o utworzenie specjalnego funduszu na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji ratowników poszkodowanych w trakcie napaści. Ratownicy liczą - i podkreślają to w liście - na jak najszybsze spotkanie z przedstawicielami resortów zdrowia i sprawiedliwości oraz na rozmowę w tej sprawie.

Została przekroczona granica. Jako społeczeństwo i państwo powinniśmy powiedzieć stanowcze "nie" i bezwzględnie karać ludzi, którzy się w ten sposób zachowują - tak tragedię w mazowieckich Siedlcach komentuje prof. Robert Gałązkowski. Wieloletni szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ekspert do spraw ratownictwa medycznego w rozmowie z RMF FM podkreślił, że nie powinno być akceptacji dla tego typu czynów.

Mnie się to nie mieści w głowie, że ludzie, którzy jadą ratować ludzkie życie, giną podczas tych czynności. To jest przekroczenie wszelkich zasad. Żądam i oczekuję wzmocnienia kar za takie sytuacje. Proszę sobie wyobrazić, jak po tym zdarzeniu będą się czuli ratownicy medyczni w innych stacjach pogotowia ratunkowego, wyjeżdżając do zdarzeń. W każdym z nich będzie tkwiła niepewność, będzie tkwił lęk, czy nie zostanę zabity - powiedział.

Do tragicznych wydarzeń na Mazowszu we wpisie na platformie X odniosła się minister zdrowia Izabela Leszczyna. "Z wielkim bólem przyjęłam wiadomość o śmierci naszego Kolegi-Ratownika Medycznego, zaatakowanego przez pacjenta, któremu udzielał pomocy medycznej. Składam kondolencje Rodzinie i Bliskim oraz całemu środowisku ratowników medycznych, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj w żałobie. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne, zapewniające bezpieczeństwo ratownikom" - napisała.

Dramat w Siedlcach

Do tragedii w mazowieckich Siedlcach doszło w sobotę. Około godz. 18:30 ratownicy zostali wezwani do mieszkania przy ul. Sobieskiego. Na miejscu, w trakcie udzielania pomocy 57-latkowi, jeden z ratowników, 62-latek, został ranny w klatkę piersiową. Został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Sprawcą czynów był 57-latek, który prawdopodobnie sam wezwał i poprosił o pomoc medyczną - powiedziała w sobotę RMF FM podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu.

Policjanci zatrzymali agresora, po czym został on przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Mężczyznę pilnowali policjanci. Komisarz Ewelina Radomyska z siedleckiej policji przekazała PAP, że napastnik był pod wpływem alkoholu.

Podinsp. Katarzyna Kucharska w rozmowie z RMF FM dodała, że dalsze czynności - pod nadzorem prokuratora - będą wykonywane z mężczyzną, gdy ten wytrzeźwieje. Stanie się to zapewne dziś, ale - jak stwierdziła rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu - "wszystko zależy od tego, kiedy będzie na to pozwolenie lekarza".