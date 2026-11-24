Prok. Nowak przekazał, że do zatrzymania Damiana S. doszło 12 listopada. Funkcjonariusze zatrzymali Polaka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wywołania fałszywego alarmu oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa – wyjaśnił.
Według śledczych 29-latek miał na platformach społecznościowych zamieszczać wpisy zapowiadające na 11 i 14 listopada masowy zamach na życie i zdrowie wielu osób m.in. w Krakowie.
„Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje” – zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej. 29-latek wpisy umieszczał od 10 do 11 listopada, pochwalał w nich też atak w Krakowie 7 listopada i twierdził, że liczba ofiar zapowiadanego zamachu będzie dziesięciokrotnie większa – dodał.
Jaka kara grozi 29-latkowi?
Jak poinformował prok. Nowak, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 13-listopada zdecydował o miesięcznym aresztowaniu podejrzanego, na wniosek prokuratora z zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.
Za fałszywy alarm grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, ale przy więcej niż jednym takim fałszywym alarmie kara jest wyższa – od 2 do 15 lat więzienia. Za publiczne pochwalanie przestępstwa Kodeks karny przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku.