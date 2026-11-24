RMF24

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymała 29-letniego Damiana S., który miał pochwalać atak w Krakowie i zapowiadać zamach – poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak dodał, sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.

Prok. Nowak przekazał, że do zatrzymania Damiana S. doszło 12 listopada. Funkcjonariusze zatrzymali Polaka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wywołania fałszywego alarmu oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa – wyjaśnił.

Według śledczych 29-latek miał na platformach społecznościowych zamieszczać wpisy zapowiadające na 11 i 14 listopada masowy zamach na życie i zdrowie wielu osób m.in. w Krakowie.

„Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje” – zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej. 29-latek wpisy umieszczał od 10 do 11 listopada, pochwalał w nich też atak w Krakowie 7 listopada i twierdził, że liczba ofiar zapowiadanego zamachu będzie dziesięciokrotnie większa – dodał.

Jaka kara grozi 29-latkowi?

Jak poinformował prok. Nowak, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 13-listopada zdecydował o miesięcznym aresztowaniu podejrzanego, na wniosek prokuratora z zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Za fałszywy alarm grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, ale przy więcej niż jednym takim fałszywym alarmie kara jest wyższa – od 2 do 15 lat więzienia. Za publiczne pochwalanie przestępstwa Kodeks karny przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku.