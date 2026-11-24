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Śledczy mogą już wzywać Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, uchwały Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu immunitetów prezesa i wiceprezesa Trybunału wpłynęły wczoraj do Prokuratury Krajowej.

Decyzje TK ws. uchylenia immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zapadły w ubiegłą środę. Do Prokuratury Krajowej uchwały wpłynęły dopiero wczoraj, bo jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Trybunał przesłał do prokuratury nie tylko samą znaną już treść podjętych uchwał, ale też - typowo sądowym zwyczajem - ich uzasadnienia. Ich sporządzenie musiało kilka dni potrwać.

Jeszcze wczoraj w południe dokumentów pozwalających śledczym na przystąpienie do działań w Prokuraturze Krajowej nie było, a rzeczniczka Anna Adamiak wyjaśniała, że „prokuratura nie działa w oparciu o wiadomości medialne czy też komunikat na stronie, musimy mieć oryginał uchwały Trybunału o wyrażeniu zgody na pociągnięcie w określonym zakresie”.

Mając już uchwały, prokuratorzy mogą uruchomić procedury związane z wezwaniem na przesłuchania i stawianiem sędziom Święczkowskiemu i Sochańskiemu zarzutów.

Wszystkie sprawy, w których śledczy uzyskali zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, prowadzone są w Prokuraturze Krajowej, zatem wezwania mogą być wysłane nawet jeszcze dziś.

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Decyzje zgromadzenia ogólnego

W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało o uchyleniu immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zgromadzenie zgodziło się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów TK. Nie wyraziło natomiast zgody na pozbawienie wolności.

W sumie zgromadzenie podjęło trzy uchwały wyrażające zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej.

W pierwszej z nich zgromadzenie uchyliło immunitet w sprawie podejrzenia nadużycia przez Święczkowskiego uprawnień i „uporczywe naruszanie praw pracowników poprzez wielokrotne delegowania dziewięciu prokuratorów w czasie, gdy pełnił on funkcję Prokuratora Krajowego”. Pełnił tę funkcję w latach 2016-2022.

Druga z uchwał dotyczy czynów polegających na „nadużyciu w trakcie pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego uprawnień przy prowadzeniu prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i zapoznanie się oraz ujawnienie innym tajemnicy obrończej i zawodowo-adwokackiej”.

Trzecia z uchwał odnosi się zaś do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyła ona wniosku w sprawie „niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych”. Chodziło o uniemożliwianie wykonywania tych obowiązków Annie Korwin-Piotrowskiej, Marcinowi Dziurdzie, Krystianowi Markiewiczowi, Maciejowi Taborowskiemu i Maciejowi Berkowi. W tej samej uchwale wyraża zgodę na uchylenie Święczkowskiemu immunitetu ws. „naruszenia nietykalności cielesnej” innego sędziego - Macieja Berka – 14 października. Zdaniem prokuratury prezes TK miał „użyć przemocy wobec sędziego Macieja Berka poprzez naruszenie jego nietykalności cielesnej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych wynikających z objęcia urzędu sędziego TK”.

Ponadto Zgromadzenie udzieliło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Uchwała w tej sprawie odnosi się do czynu polegającego na „niedopełnieniu obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych”.