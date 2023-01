Spotkania online, maratony pisania projektów na żywo i dyżury telefoniczne pracowników - do soboty w Warszawie trwa "Tydzień z budżetem obywatelskim". Mogą z nich skorzystać mieszkańcy, którzy mają pomysły na wydanie pieniędzy z miejskiej kasy.

Sauna Wisła Śródmieście - zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego / Urząd Miasta Warszawy /

Projekty w tej edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 25 stycznia.

Zapraszam na spotkania konsultacyjne wszystkich mieszkańców, którzy z pomocą budżetu obywatelskiego chcą zmieniać Warszawę - mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie Miasta. To okazja, by uzyskać odpowiedzi na pytania, rozwiać wątpliwości, a nawet uzyskać podpisy poparcia pod swoimi pomysłami.

Projekty można zgłaszać przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl lub dostarczając wypełniony formularz do urzędu dzielnicy (w przypadku projektów dzielnicowych) lub urzędu miasta (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa).

Do 21 stycznia potrwa wydarzenie "Tydzień z budżetem obywatelskim". W poszczególne dni tygodnia miasto zorganizuje spotkania poświęcone określonej tematyce:

Wtorek: Kuźnia pomysłów - potrzeby zamieniamy na projekty

Środa: Zgłaszamy projekty dotyczące dróg i zieleni

Czwartek: Jakie pomysły idą w las?

We wtorek mieszkańcy dowiedzą się, w jaki sposób przełożyć różne pomysły na projekty do budżetu obywatelskiego. Pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej opowiedzą również o zasadach budżetu obywatelskiego, to spotkanie dla osób, które dostrzegają różne potrzeby zmian w swojej okolicy lub w całym mieście i planują zgłosić projekt.

Środa to okazja do rozmowy z urzędnikami zajmującymi się infrastrukturą drogową, komunikacją, zielenią i ochroną środowiska. To najpopularniejsza wśród mieszkańców kategoria projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Pracownicy m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Zieleni pomogą przygotować projekty.

W czwartek mieszkańcy będą mogli spotkać się z pracowniczką Lasów Miejskich. Dowiedzą się, jakie projekty dotyczące warszawskich lasów można zgłaszać do budżetu obywatelskiego.

Szczegółowy program na miejskiej stronie budżetu obywatelskiego.

Wszystkie spotkania organizowane będą on-line. Rozpoczną się o godz. 18.00. Odbędą się one na platformie Zoom. Żeby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się mailowo na adres bo@um.warszawa.pl - chętni otrzymają link z informacją, jak dołączyć do spotkania. Liczba miejsc ograniczona.

Maraton na żywo

W sobotę (21 stycznia) w godzinach 11.00-16.00 odbędzie się Maraton pisania projektów do budżetu obywatelskiego.

W Centrum Kreatywności Targowa (przy ul. Targowej 56) na mieszkańców zainteresowanych zgłoszeniem projektu do budżetu obywatelskiego będą czekać urzędnicy Ratusza zajmującymi się różnymi zadaniami. Obecni będą przedstawiciele biur związanych z ochroną środowiska, kulturą, edukacją, zdrowiem, infrastrukturą oraz jednostek miejskich, m.in.: Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni.

Maraton pisania projektów to również świetna okazja, aby wspólnie z innymi mieszkańcami zastanowić się czego brakuje w najbliższej okolicy i co należałoby ulepszyć. Można też zebrać podpisy na listach poparcia dla projektów.

Maratony dzielnicowe

Swoje maratony pisania projektów zaplanowały też warszawskie urzędy dzielnic, potrwają one do poniedziałku 23 stycznia. Szczegółowy program w informacji na stronie budżetu obywatelskieg

Dyżury mailowe i telefoniczne

Mieszkańcy zainteresowani zgłoszeniem pomysłu mogą codziennie skorzystać z dyżurów mailowych i telefonicznych pracowników urzędów dzielnic, biur i jednostek miejskich. Urzędnicy pomogą w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dopracowaniu pomysłu czy oszacowania kosztów jego realizacji. Kontakt i informacje o terminach dyżurów można znaleźć na miejskiej stronie internetowej.