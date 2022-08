​W stawie Glinianki Sznajdra, na osiedlu Jelonki w warszawskim Bemowie, utonął 62-letni mężczyzna. "Przez godzinę trwała resuscytacja, jednak przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon" - przekazała sierż. sztab. Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o zdarzeniu policjanci otrzymali o godzinie 16.15.

Na terenie glinianek przebywały trzy osoby: dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Jeden z mężczyzn wszedł do wody. Pozostała dwójka zorientowała się, że go nie ma. To, że coś się dzieje w wodzie, zauważył też przechodzień - powiedziała sierż. sztab. Gabriela Putyra.

Jak dodała, znana jest tożsamość 62-letniego mężczyzny.

Osoby, które przebywały z mężczyzną, były nietrzeźwe - zaznaczyła policjantka.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 223 utonięcia w kraju.