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Nie żyje Zbigniew Grochowski ps. „Kamil” – Powstaniec Warszawski, żołnierz Armii Krajowej, wybitny pedagog i Honorowy Obywatel Legnicy. O śmierci bohatera poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Jego życie było świadectwem odwagi, patriotyzmu i niezłomnej miłości do Ojczyzny.

Zbigniew Grochowski urodził się 31 sierpnia 1926 roku w Lublinie. Wojenna zawierucha rzuciła jego rodzinę z Brześcia nad Bugiem do Warszawy, gdzie przeżył okupację i aktywnie działał w konspiracji. Już jako nastolatek zaangażował się w działalność Szarych Szeregów, brał udział w akcjach małego sabotażu, a także dokumentował codzienność okupowanej stolicy i Powstania Warszawskiego na unikatowych fotografiach.

Jego zdjęcia, wykonane z narażeniem życia, stały się dziś bezcennym świadectwem tamtych dni. Album Zbigniewa Grochowskiego, zawierający 232 fotografie z okresu Powstania, znajduje się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.

Walka, niewola i nowy początek

Podczas Powstania Warszawskiego Zbigniew Grochowski walczył w Grupie „Północ” Armii Krajowej. Po upadku Starego Miasta wraz z rodziną trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie został wywieziony na roboty do Niemiec. Po wojnie wrócił do rodzinnego Lublina, gdzie ukończył studia geologiczne i rozpoczął pracę jako nauczyciel.

W latach 50. został skierowany do Legnicy, gdzie przez dekady uczył fizyki i matematyki oraz z pasją pracował z młodzieżą. Organizował obozy, kolonie i prowadził setki wykładów, propagując wiedzę i pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Tadeusz Wojciechowski nie żyje. Stolica żegna kolejnego powstańca W wieku 101 lat zmarł powstaniec warszawski, prof. Tadeusz Wojciechowski. Informację o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nauczyciel pokoleń, autorytet, przyjaciel

Zbigniew Grochowski był nie tylko bohaterem narodowym, ale także bliskim przyjacielem i autorytetem dla wielu pokoleń legniczan. Za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP czy tytuł Honorowego Obywatela Legnicy.

W czasie wojny dostawałem od druha zlecenie. Dawał mi aparat fotograficzny i kazał wykonywać zdjęcia obiektów niemieckich i miejsc egzekucji ulicznych. W pierwszych dniach Powstania pętałem się przy wojsku. Robiłem trochę zdjęć – sanitariuszek, grup powstańczych - wspominał w wywiadzie dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pożegnanie człowieka wielkiego serca

Wojska Obrony Terytorialnej żegnają Zbigniewa Grochowskiego jako bohatera, przyjaciela i człowieka wielkiego serca.

„Jego życiowa postawa, wspomnienia i wartości, które przekazywał, na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Dziś żegnamy człowieka, który swoją postawą pokazał, czym naprawdę są honor, odwaga i służba Ojczyźnie” – podkreślili żołnierze WOT.