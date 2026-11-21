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Song Wat w Bangkoku uznana została za najciekawszą ulicę świata według najnowszego rankingu magazynu „Time Out”. W zestawieniu znalazła się także polska reprezentantka – warszawska Ząbkowska uplasowała się na 16. miejscu, zachwycając autentycznością i niepowtarzalnym klimatem. Ranking wyróżnia miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a lokalne społeczności nadają ulicom unikalny charakter.

Song Wat – nowoczesność i tradycja w sercu Bangkoku

Song Wat, historyczna ulica Bangkoku, przeszła w ostatnich latach spektakularną przemianę. Dawniej znana jako centrum handlu przyprawami, dziś stała się jednym z najmodniejszych miejsc spotkań tajskiej stolicy. Biegnąca równolegle do rzeki Chao Phraya, Song Wat przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów swoim niepowtarzalnym klimatem. Stare, ponadstuletnie kamienice kryją w swoich wnętrzach kawiarnie, niezależne galerie sztuki, sklepy z designem oraz restauracje serwujące lokalne przysmaki.

Ogromnym atutem tej ulicy jest działalność kolektywu Made in Song Wat, zrzeszającego lokalnych twórców i mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu na Song Wat regularnie odbywają się sąsiedzkie wydarzenia, wspólne kolacje oraz festiwale sztuki, które integrują społeczność i przyciągają nowych gości. To właśnie ta oddolna energia sprawiła, że Song Wat została doceniona przez międzynarodowych ekspertów i zdobyła pierwsze miejsce w globalnym zestawieniu.

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Golborne Road i Fernández de Enciso – europejsko-latynoski klimat

Na drugim miejscu rankingu znalazła się londyńska Golborne Road, która udowadnia, że zachodni Londyn to znacznie więcej niż znane z telewizji snobistyczne dzielnice. Ulica ta przeżywa obecnie prawdziwy renesans, stając się centrum życia modowego i kulturalnego. Golborne Road zachwyca różnorodnością – z jednej strony tętni życiem „Małe Maroko” z tradycyjnymi portugalskimi i bliskowschodnimi restauracjami, z drugiej przyciąga awangardowych artystów i przedstawicieli branży kreatywnej.

Golborne Road w Londynie / Shutterstock

Trzecie miejsce przypadło ulicy Fernández de Enciso w Buenos Aires. Położona w zielonej dzielnicy Villa Devoto, jest przyjaznym pieszym deptakiem, znanym z bogatej oferty kulinarnej. Ulica kończy się na Plaza Arenales – placu, który stał się centrum lokalnych spotkań, wydarzeń i inicjatyw społecznych. To miejsce, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć, zjeść coś pysznego i uczestniczyć w licznych działaniach integrujących sąsiadów.

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Pierwszą piątkę rankingu zamykają ulice Vaasankatu w Helsinkach oraz Neil Road w Singapurze. Obie te lokalizacje wyróżniają się nie tylko ciekawą architekturą i bogatą ofertą gastronomiczną, ale także atmosferą otwartości i kreatywności. Vaasankatu przyciąga miłośników nowoczesnego designu i fińskiej kultury, natomiast Neil Road zachwyca mieszanką azjatyckich tradycji i nowoczesnych trendów.

Ząbkowska – serce warszawskiej Pragi w światowej czołówce

Ulica Ząbkowska jest obowiązkowym punktem na mapie każdego, kto szuka w Warszawie miejsc z duszą / Shutterstock

Wśród dwudziestu najciekawszych ulic świata znalazła się także polska propozycja – warszawska Ząbkowska, która zajęła 16. miejsce. Położona w sercu Starej Pragi, po prawej stronie Wisły, zachwyciła ekspertów swoim surowym, autentycznym i nieco niepokornym charakterem. W zabytkowych, przedwojennych kamienicach mieszczą się kawiarnie w stylu boho, sklepy vintage oraz tradycyjne bary mleczne, w których można spróbować regionalnych przysmaków – od pyz po domowe zupy.

Ząbkowska żyje także wieczorami – ulica staje się wtedy miejscem koncertów, pokazów sztuki ulicznej i oddolnych inicjatyw, takich jak festiwal Otwarta Ząbkowska. To właśnie ta różnorodność i autentyczność sprawiają, że Ząbkowska jest obowiązkowym punktem na mapie każdego, kto szuka w Warszawie miejsc z duszą, z dala od komercyjnych, turystycznych szlaków.

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Ranking ulic – co decyduje o ich wyjątkowości?

Ranking „Time Out” powstaje w oparciu o głosy ekspertów i mieszkańców, którzy doceniają przede wszystkim atmosferę miejsc, ich otwartość na lokalną społeczność oraz umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością. Wyróżnione ulice to nie tylko modne adresy, ale przede wszystkim przestrzenie tętniące życiem, gdzie historia przeplata się z kreatywnymi inicjatywami, a mieszkańcy mają realny wpływ na kształtowanie swoich dzielnic.

