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Przejęcie ponad 17 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalnie posiadanej broni i amunicji – to bilans policyjnej akcji przeprowadzonej na jednej z warszawskich posesji. Zatrzymany 30-letni obywatel Armenii decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci ze stołecznej komendy otrzymali informację o możliwym przechowywaniu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy na jednej z posesji w Warszawie.

Kiedy udali się pod wskazany adres, na miejscu zauważyli samochód marki Citroen, który podjechał przed jeden z kontenerów znajdujących się na posesji.

Funkcjonariusze postanowili wylegitymować kierowcę. Okazało się, że za kierownicą siedział 30-letni obywatel Armenii.

Gigantyczny przemyt papierosów

Podczas przeszukania kontenera, przy którym zatrzymał się Citroen, policjanci odkryli 28 kartonowych pudeł, w których znajdowało się niemal 354 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków oszacowano na ponad 623 tysiące złotych.

Broń i amunicja w samochodzie

Na tym jednak nie koniec. W trakcie przeszukania samochodu policjanci znaleźli pistolet oraz 12 sztuk amunicji, które - jak się okazało - zatrzymany posiadał nielegalnie.

30-letni obywatel Armenii usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz przechowywania papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.