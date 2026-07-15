Trzaskowski ogłosił nazwiska nowych wiceprezydent stolicy

RMF24

Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik będą nowymi zastępczyniami Rafała Trzaskowskiego - ogłosił w środę prezydent Warszawy.

Po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym ze stanowisk wiceprezydentów odwołane zostały Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.

Jest raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wykazał liczne nieprawidłowości dotyczące zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ oraz wykorzystania szpitalnych pomieszczeń.

Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.