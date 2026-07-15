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Trzaskowski ogłosił nazwiska nowych wiceprezydent stolicy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (09:47)

Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik będą nowymi zastępczyniami Rafała Trzaskowskiego - ogłosił w środę prezydent Warszawy.

Trzaskowski ogłosił nazwiska nowych wiceprezydent stolicy
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, fot. Radek Pietruszka /PAP
  • Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik zostały ogłoszone nowymi zastępczyniami Rafała Trzaskowskiego.
  • Zmiany nastąpiły po odwołaniu Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.
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Po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym ze stanowisk wiceprezydentów odwołane zostały Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.

Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Warszawy przyjęły Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik – poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rafał Trzaskowski

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