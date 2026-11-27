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Statek towarowy pod banderą Panamy, przewożący 208 kontenerów, zatonął u wybrzeży zachodniej Kuby. Jeden członek załogi nie żyje, trzy osoby uznano za zaginione. Ratownicy przeszukują wody w pobliżu jednego z głównych korytarzy żeglugowych - poinformowały kubańskie władze.

Ostatni zarejestrowany sygnał statku został nadany w pobliżu Mariel - największego portu kontenerowego na Kubie (na zdjęciu). Fot. Viktor_LA

Ostatni zarejestrowany sygnał statku został nadany w pobliżu Mariel - największego portu kontenerowego na Kubie (na zdjęciu). Fot. Viktor_LA / Shutterstock

„Halima” zatonęła w czwartek około 5 km na północ od zatoki Cabañas w prowincji Artemisa. Na jej pokładzie znajdowało się 16 członków załogi – Egipcjan i Indonezyjczyków. 13 z nich uratowano, choć jeden z marynarzy później zmarł – podała agencja Reutera.

Władze Kuby poinformowały, że trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w celu znalezienia pozostałych trzech marynarzy. Powołano też komisję rządową w celu zbadania przyczyny zatonięcia jednostki, współpracuje ona z właścicielami statku.

Halima to drobnicowiec o nośności 5276 ton, co czyni go małym w porównaniu ze standardami dużych kontenerowców, które dominują na światowych szlakach handlowych, ale typowym dla regionalnych usług.

Dane z Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) wskazują, że Halima załadowała kontenery w porcie w Panamie. Ostatni zarejestrowany sygnał statku został jednak nadany w pobliżu Mariel - największego portu kontenerowego na Kubie i kluczowego węzła przeładunkowego dla ładunków trafiających na wyspę.

Zatonięcie nastąpiło w czasie, gdy Kuba zmaga się z jednym z najgorszych kryzysów gospodarczych od dziesięcioleci. Ten karaibski kraj w dużej mierze polega na imporcie żywności, paliwa i innych podstawowych dóbr drogą morską, co sprawia, że ​​jego porty i szlaki żeglugowe stanowią kluczowe arterie dla gospodarki obciążonej chronicznymi niedoborami i nawracającymi przerwami w dostawie prądu.