RMF24

Do Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie władz Warszawy ws. zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wydany przez prezydenta miasta zakaz jego kontynuacji wczoraj wieczorem uchylił Sąd Okręgowy.

Zażalenie złożono tuż przed 18:00 (17:58). Sąd Apelacyjny ma na jego rozpatrzenie 24 godziny. Decyzja sądu będzie ostateczna.

O planowanym zażaleniu Trzaskowski poinformował dziś rano w serwisie X. „Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” – napisał.

Zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym stołeczny ratusz nie przedłużył w środę. Utrzymanie tej decyzji w mocy oznaczałoby, że zgromadzenie może trwać tylko do 30 listopada.

W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił też, że organ gminy – w tym przypadku stołeczny ratusz – wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Sąd Okręgowy uchylił decyzję Trzaskowskiego

Organizatorzy zgromadzenia odwołali się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czwartek sąd postanowił odwołanie to uwzględnić, tym samym uchylając decyzję prezydenta Warszawy.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek argumentowała decyzję, odnosząc się m.in. do kwestionowania przez ratusz terminu złożenia zawiadomienia o przedłużeniu zgromadzenia, że taki wniosek należy odnosić do pierwszego dnia planowanego posiedzenia i ten wymóg został spełniony.

Według ratusza organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. „Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy niewcześniej niż na 30 dni i niepóźniej niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia” – napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu, obejmujące okres po 10 grudnia, jest więc przedwczesne.

Bonkowska-Kubek stwierdziła również, że argumenty władz Warszawy, „nie dawały podstaw do przyjęcia, że odbycie zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń oraz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach”.

Tygodnie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”.

Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.