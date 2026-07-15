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Jest raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (09:27)

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wykazał liczne nieprawidłowości dotyczące zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ oraz wykorzystania szpitalnych pomieszczeń.

Jest raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym
Warszawski Szpital Południowy, fot. Radek Pietruszka /PAP
  • Najwyższa Izba Kontroli wykryła liczne nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym w latach 2022-2025.
  • Czego dotyczyły nieprawidłowości?
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NIK zbadała działalność Warszawskiego Szpitala Południowego w okresie między 2022 r. a 2025 r. Opublikowany w środę raport po kontroli wskazuje na wiele nieprawidłowości.

Zastrzeżenia NIK budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.

Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala.

Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które – choć szeroko reklamowane – formalnie nie istniało w strukturach szpitala.

W raporcie wskazano także, że zakres świadczeń publicznych, opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szpital Południowy

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