Jest raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym

RMF24

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wykazał liczne nieprawidłowości dotyczące zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ oraz wykorzystania szpitalnych pomieszczeń.

NIK zbadała działalność Warszawskiego Szpitala Południowego w okresie między 2022 r. a 2025 r. Opublikowany w środę raport po kontroli wskazuje na wiele nieprawidłowości.

Zastrzeżenia NIK budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.

Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala.

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Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które – choć szeroko reklamowane – formalnie nie istniało w strukturach szpitala.

W raporcie wskazano także, że zakres świadczeń publicznych, opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.