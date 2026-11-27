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Władimir Putin wziął udział w uroczystości podniesienia bandery na najnowszym rosyjskim okręcie podwodnym o napędzie atomowym – Perm. To pierwszy w historii rosyjskiej Marynarki Wojennej okręt wyposażony w hipersoniczne pociski Cyrkon. Ceremonia odbyła się w Siewierodwińsku, w obwodzie archangielskim na północy Rosji.

Prezydent Rosji podczas uroczystości podkreślił, że okręt Perm już wkrótce zasili szeregi Floty Pacyfiku.

Będzie pełnić służbę wojskową, broniąc morskich rubieży i bezpieczeństwa ojczyzny, naszego Dalekiego Wschodu, naszej Arktyki i całej Rosji – zapowiedział Putin.

Dodał, że rosyjska marynarka wojenna będzie nadal intensywnie modernizowana. Do 2030 roku flota ma wzbogacić się o pięć nowych okrętów rakietowych, w tym trzy podwodne jednostki o napędzie nuklearnym projektu 885 Jasień. Perm to właśnie jeden z przedstawicieli tej serii.

Okręty projektu 885 – ciche, ale szybkie?

Okręty podwodne projektu 885 Jasień, do których należy Perm, są uznawane za jedne z najcichszych na świecie. Według amerykańskiego wywiadu marynarki ich poziom wyciszenia dorównuje amerykańskim okrętom typu Seawolf, choć pod względem maksymalnej prędkości Rosjanie ustępują Amerykanom. Jednak to właśnie uzbrojenie w hipersoniczne pociski Cyrkon czyni Perm jednostką wyjątkowo groźną i nowoczesną.

Cyrkon – rosyjski as w rękawie

Pociski Cyrkon to broń, która budzi respekt na całym świecie. Dzięki prędkościom przekraczającym 6 Machów i trudnościom w przechwyceniu, stanowią poważne wyzwanie dla potencjalnych przeciwników Rosji. Wprowadzenie ich na uzbrojenie okrętów podwodnych to kolejny krok w wyścigu zbrojeń na morzach.