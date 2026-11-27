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Według najnowszego raportu norweskiego urzędu pracy i ubezpieczeń społecznych NAV, Polacy stanowią drugą po Ukraińcach najliczniejszą grupę bezrobotnych cudzoziemców w Norwegii. W listopadzie 2026 roku w rejestrach NAV figurowało 3,7 tysiąca Polaków pozostających bez pracy. Na pierwszym miejscu znaleźli się Ukraińcy – 6,3 tysiąca osób.

Z danych NAV wynika, że aż połowa wszystkich bezrobotnych w Norwegii to osoby pochodzące z zagranicy.

Łącznie w listopadzie bez pracy pozostawało niemal 60 tysięcy osób.

Bezrobocie w Norwegii – stabilnie, ale zaskakująco

Stopa bezrobocia w Norwegii w listopadzie wyniosła 2 procent. Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku liczba bezrobotnych wśród imigrantów spadła, podczas gdy wśród Norwegów – wzrosła.

W listopadzie norweski rynek pracy oferował 32 tysiące nowych miejsc pracy. Najwięcej ofert dotyczyło sektora ochrony zdrowia, opieki społecznej, handlu, a także stanowisk dla inżynierów i informatyków.

Polacy i Ukraińcy – najliczniejsze grupy imigrantów

Polacy od lat stanowią najliczniejszą grupę imigrantów w Norwegii – obecnie mieszka tam ponad 110 tysięcy naszych rodaków.

Liczba Ukraińców wzrosła gwałtownie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, kiedy Norwegia otworzyła swoje granice dla uchodźców wojennych. Obecnie w Norwegii przebywa około 85 tysięcy obywateli Ukrainy.