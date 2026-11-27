RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zdjęcia satelitarne pokazują zapadanie się lądu na wybrzeżach Afryki. Oznacza to rosnące ryzyko powodzi, które do 2050 roku mogą dotykać już 7 mln ludzi na kontynencie i powodować straty rzędu 180 mld dolarów. „Osiadanie gruntu nie jest po prostu kolejnym skutkiem zmian klimatu. W wielu miejscach wpływają na nie lokalne procesy, w tym pobieranie wód gruntowych i rozwój zabudowy miejskiej” – przekonuje jeden z autorów badania, którego wyniki opublikowano w magazynie „Science Advances”.

Na podstawie tysięcy satelitarnych obserwacji radarowych przeprowadzonych w ramach europejskiej misji Sentinel-1 naukowcy opracowali wysokiej rozdzielczości mapy przedstawiające pionowe ruchy powierzchni terenu w 20 nadmorskich miastach w Afryce. Odkryto różnice w tempie osiadania gruntu między poszczególnymi miastami, a nawet ich dzielnicami.

Które miasta zapadają się najszybciej?

Aleksandria w Egipcie i Lagos w Nigerii okazały się obszarami szczególnie intensywnego osiadania gruntu, z medianą tempa tego procesu wynoszącą odpowiednio ok. 6 i 5 mm rocznie.

Znaczne osiadanie gruntu odnotowano również w Luandzie w Angoli, podczas gdy w innych miastach powierzchnia terenu pozostawała bardziej stabilna lub tylko nieznacznie się unosiła.

Zmiany te są często niezauważalne w codziennym życiu, ale w perspektywie dziesięcioleci mogą znacznie zwiększyć zagrożenie powodziowe – zaznacza dr Oluwaseyi A. Dasho z Virginia Tech, główny autor publikacji.

Zagrożenie powodziami

Nasze badanie pokazuje, że nie możemy w pełni zrozumieć przyszłego zagrożenia powodziami na terenach nadmorskich bez wykonania pomiarów zmian zachodzących w obrębie samego lądu – wyjaśnia badacz.

Naukowcy tłumaczą, że choć globalne modele klimatyczne dostarczają kluczowych prognoz odnośnie wzrostu poziomu mórz, nie zawsze uwzględniają lokalne procesy powodujące osiadanie lub unoszenie się gruntu.

Kiedy porównali pomiary satelitarne z szacunkami dotyczącymi ruchów powierzchni lądu zawartymi w szóstym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zanotowali znaczne różnice w prognozach względnego wzrostu poziomu morza i zagrożenia powodziowego.

W przypadku Aleksandrii uwzględnienie zaobserwowanego satelitarnie osiadania gruntu zwiększyło prognozowany względny wzrost poziomu morza do 2050 r. o ok. 36 proc. w scenariuszu umiarkowanych emisji, natomiast szacowana powierzchnia terenów zagrożonych powodziami morskimi zwiększyła się o ok. 15 proc.

Badacze oszacowali również potencjalne zagrożenie powodziowe do 2100 r., łącząc pomiary ruchów powierzchni lądu z danymi na temat poziomu wód przybrzeżnych, modelami wysokościowymi terenu, szacunkami liczby ludności, a także danymi o rozmieszczeniu i obrysach budynków.

Wyniki pokazują wysokie zagrożenie powodziowe w kilku szybko rozwijających się nadmorskich metropoliach, szczególnie w Lagos, Aleksandrii, Duali i Monrowii.

Jednym z najbardziej zagrożonych miast okazało się Lagos.

Według poczynionych szacunków już w 2020 r. ok. 2,6 mln mieszkańców żyło na obszarach potencjalnie zagrożonych ekstremalnie wysokim poziomem wód przybrzeżnych.

Zgodnie z założeniami badania liczba ta do 2100 r. wzrośnie do ponad 4 mln.

Winny szybki rozwój miast?

Osiadanie gruntu nie jest po prostu kolejnym skutkiem zmian klimatu. W wielu miejscach wpływają na nie lokalne procesy, w tym pobieranie wód gruntowych (…) i rozwój zabudowy miejskiej. Oznacza to, że możemy mieć możliwość ograniczenia części zagrożeń dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami gruntowymi i wodnymi – mówi prof. Manoochehr Shirzaei także z Virginia Tech, starszy autor badania.

Zdaniem naukowca badanie podkreśla również znaczenie wdrażania nowoczesnych technologii obserwacji Ziemi w regionach, w których dotychczas brakowało kompleksowego monitoringu środowiska.

Wiele afrykańskich nadmorskich miast szybko się rozwija, a dostępność pomiarów potrzebnych do zrozumienia zmieniającego się zagrożenia powodziowego pozostaje ograniczona. Mamy nadzieję, że nasza praca pomoże wypełnić tę lukę informacyjną i dostarczy naukowcom, urbanistom oraz decydentom lepsze narzędzia do ochrony zagrożonych społeczności – podkreśla Dasho.