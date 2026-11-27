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„Nigdy nie było żadnej koordynacji. Nikt z nas nie był poinformowany” – tymi słowami wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani skomentował deklaracje Wołodymyra Zełenskiego po zatopieniu rosyjskiej korwety u wybrzeży Libii. Napięcie na linii Rzym–Kijów dotyczące działań Ukrainy na Morzu Śródziemnym rozładowała dopiero piątkowa rozmowa telefoniczna prezydenta Ukrainy z premier Giorgią Meloni. „Prezydent Zełenski potwierdził, że operacja została przeprowadzona bez wcześniejszej koordynacji z partnerami” – zaznaczył Rzym.

Atak na korwetę Rosjan przyczyną zgrzytu

Przedmiotem sporu między Rzymem a Kijowem był atak ukraińskich dronów morskich, które zatopiły w nocy z soboty na niedzielę rosyjską korwetę rakietową Merkury, zacumowaną w porcie w Bengazi w Libii. Prezydent Zełenski potwierdził, że była to operacja ukraińskich sił zbrojnych.

W czwartkowym wywiadzie dla BBC Zełenski oświadczył, że Ukraina zawsze koordynuje ataki na rosyjskie statki i okręty z państwami, na których wodach lub w pobliżu których infrastruktury działają ukraińskie siły.

Nasi dyplomaci współpracują z dyplomatami każdego państwa, jeśli działamy na określonych wodach, na wodach międzynarodowych lub w pobliżu infrastruktury innego kraju (...). Wiemy więc, że dany statek jest objęty sankcjami, albo – w najgorszym przypadku – nie tylko jest objęty sankcjami, ale także przewozi rosyjską broń i pływa pod rosyjską banderą. Jest to zatem jasne dla naszych sił, służb specjalnych i wywiadu. Tak, one działają, dlatego też zajmujemy bardzo jasne i otwarte stanowisko – powiedział Zełenski.

Prezydent stwierdził, że Ukraina nie może pozwolić rosyjskim statkom i okrętom na atakowanie kraju czy przewożenie broni.

Wszystkie tego typu działania są bardzo niebezpieczne i, powtórzę, nasze siły nigdy nie przeprowadzają ataków bez jakiejkolwiek koordynacji z innymi partnerami – zaznaczył prezydent Zełenski.

Tajani odpowiada Zełenskiemu

Na tę wypowiedź kategorycznie zareagował w piątek szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, który uznał za nieprawdziwe słowa prezydenta Ukrainy o koordynacji tych działań z sojusznikami.

Nigdy nie było żadnej koordynacji. Nikt z nas nie był poinformowany, nikt nic nie wiedział o tym, co robili Ukraińcy w Libii. Zatem nie jest prawdą to, co powiedział Zełenski - stwierdził szef włoskiej dyplomacji. Dodał, że Włochy nie chcą, aby wojna rozszerzała się na inne terytoria i aby konflikt jeszcze bardziej angażował region Morza Śródziemnego.

Rozmowa Meloni i Zełenskiego złagodziła napięcie

W piątek wieczorem w Rzymie i w Kijowie poinformowano o telefonicznej rozmowie premier Włoch i prezydenta Ukrainy.

W komunikacie wydanym w Rzymie podkreślono: „Premier Meloni wyraziła zaniepokojenie włoskiego rządu operacją przeprowadzoną przez siły ukraińskie w porcie w Bengazi. Operacja ta naruszyła suwerenność Libii i grozi rozszerzeniem konfliktu na obszar Morza Śródziemnego”.

Następnie w oświadczeniu mowa jest o tym, że szefowa rządu „potwierdziła poparcie Włoch dla Ukrainy na drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale zaznaczyła, że wsparcie to nie może oznaczać akceptacji działań, które zagrażają bezpieczeństwu Włoch i regionu”.

„Prezydent Zełenski potwierdził, że operacja została przeprowadzona bez wcześniejszej koordynacji z partnerami. Zapewnił, że rozumie obawy Włoch i zobowiązał się do zagwarantowania pełnej wymiany informacji oraz bezpośredniej i stałej komunikacji” - głosi komunikat włoskiego rządu.

Prezydent Ukrainy napisał zaś: „Rozmawiałem dzisiaj z Georgią Meloni. Omówiliśmy kwestie, nad którymi pracujemy, i ważne jest, abyśmy się wzajemnie rozumieli”.

Opiniotwórczy włoski dziennik „Il Foglio” powołując się na swoje źródła, podał, że prezydent Zełenski przeprosił premier Meloni za to, że Ukraina nie poinformowała Włoch o operacji u brzegów Libii.

O ewentualnych przeprosinach nie ma wzmianki w oświadczeniach obu stron.

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Libia też nie miała informacji od Ukrainy

We wtorek rząd libijski w Trypolisie zaprzeczył, by zawarł jakiekolwiek uzgodnienia z Ukrainą w związku z atakami na okręty rosyjskie u wybrzeży Libii. Libijskie MSZ napisało w oświadczeniu, że „twierdzenia, jakoby istniały jakiekolwiek uzgodnienia ze stroną ukraińską dotyczące tych wydarzeń” są „pozbawione podstaw”.