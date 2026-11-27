RMF24

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. i Piotrowi B. w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w kwietniu tego roku w Łomiankach. W karambolu zginęły trzy młode osoby, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

12 kwietnia w Łomiankach doszło do tragicznego wypadku, w którym uczestniczyło kilka samochodów. Według ustaleń śledczych, Audi prowadzone przez 44-letniego Patryka R. poruszało się z rażąco nadmierną prędkością, znacznie przekraczającą dozwolone 70 km/h – według prokuratury była to prędkość dużo większa niż 101 km/h. Kierowca slalomem omijał inne auta, aż na wiadukcie zahaczył o Toyotę, która po uderzeniu przeleciała przez barierki, dachowała i zderzyła się z czterema innymi pojazdami.

W wyniku tego dramatycznego zdarzenia na miejscu zginęły dwie osoby: 19-letnia kobieta i 15-letni chłopak. 20-letni kierowca Toyoty w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

Ucieczka, alkohol i narkotyki

Patryk R. oraz jego pasażer, 33-letni Piotr B., uciekli z miejsca wypadku. Policja zatrzymała ich dopiero po dziewięciu godzinach. W wydychanym powietrzu mieli 0,5 promila alkoholu. Jak sami przyznali, cztery godziny przed wypadkiem spożyli litr wódki i sześć piw. Dodatkowo, podczas przeszukania mieszkania Patryka R. znaleziono niewielką ilość marihuany.

Co więcej, kierowca Audi miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów – jeden za jazdę pod wpływem alkoholu, drugi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Oba zakazy obowiązywały przez pięć lat.

Zarzuty i grożące kary

Prokuratura skierowała wobec Patryka R. zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu, ucieczki z miejsca zdarzenia, nieudzielenia pomocy ofiarom, naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających. Piotr B. odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanym.

Patrykowi R. grozi od 5 do 20 lat więzienia, a Piotrowi B. do 3 lat.

Według opinii biegłego toksykologa nie udało się jednoznacznie ustalić, ile alkoholu sprawcy wypili przed wypadkiem ani jakie było ich stężenie alkoholu w chwili zdarzenia. Wiadomo jednak, że w momencie zatrzymania Patryk R. był również pod wpływem marihuany.

Oskarżeni przyznają się do winy

Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. Patryk R. potwierdził spowodowanie wypadku i posiadanie marihuany, jednak nie przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości ani do nieudzielenia pomocy poszkodowanym, tłumacząc, że nie był świadomy rozmiaru tragedii.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura podkreśla, że zachowanie Patryka R. mogło również wyczerpywać znamiona przestępstwa nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, co dodatkowo podnosi wagę sprawy.

Patryk R. pozostaje w areszcie, natomiast wobec Piotra B. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.