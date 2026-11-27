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W Warszawie gości Tilda Swinton, jedna z najbardziej cenionych aktorek współczesnego kina. Szkocka artystka przyjechała do stolicy z okazji wydarzeń towarzyszących jej wystawie „Ongoing”, prezentowanej w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć Swinton nie tylko na ekranie, ale i w bezpośrednim kontakcie z publicznością.

W programie wizyty znalazły się m.in. improwizowany performans „Bliss #2” – poświęcony pamięci Dereka Jarmana, przyjaciela i partnera artystycznego Swinton, który zmarł w 1994 roku. Aktorka podkreślała podczas konferencji prasowej, jak ważna jest dla niej tradycja tworzenia sztuki z pasją i zaangażowaniem, często przy minimalnych środkach.

Ludzie to robią od zawsze. Tutaj, w Polsce, również są artyści, którzy tworzą w ten sposób. Uważam, że taki sposób pracy powinien być naprawdę doceniany, wspierany – mówiła Swinton.

Nie zabraknie wydarzeń filmowych. W sobotę aktorka odwiedzi kino Tęcza na Żoliborzu, gdzie zapowiedziała pokaz filmu „Orlando” w reżyserii Sally Potter. Swinton nie kryła wzruszenia, wspominając, że w tym samym miejscu bywał Derek Jarman wraz z Andrzejem Wajdą.

Potrzebujemy kin bardziej niż kiedykolwiek. Łakniemy wielkiego ekranu, a nasze pragnienie będzie rosło z dnia na dzień – podkreśliła.

Inspiracje i polskie akcenty

Podczas konferencji prasowej Swinton opowiedziała o swoich związkach z polskim kinem. Z uznaniem wspominała twórczość Andrzeja Wajdy oraz Pawła Pawlikowskiego, zwracając uwagę na wyjątkowe światło i klimat polskich filmów.

Każde miejsce ma własne światło. Jednak w świetle i cieniu w polskiej kinematografii jest coś, co szczególnie do mnie przemawia – wyznała.

Wystawa „Ongoing” – laboratorium sztuki

Wystawa „Tilda Swinton — Ongoing” to hołd dla mistrzów i przyjaciół artystki, a także zachęta do twórczego działania dla wszystkich odwiedzających. Ekspozycja, zorganizowana przez Malta Festival, potrwa do 17 stycznia 2027 roku.

Swinton podkreślała, że zależało jej na surowej, autentycznej formie prezentacji – bez wielkich kamer, z prostymi środkami wyrazu.

Marzę, by artyści w każdym wieku, opuszczali ekspozycję z myślą: „To naprawdę wszystko, czego potrzeba? Po prostu zbierzmy się i przystąpmy do pracy”– mówiła.

Współpraca i wsparcie – klucz do sukcesu

Ważnym elementem wizyty są także masterclassy, podczas których Swinton spotka się m.in. z Dominiką Kulczyk i kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim. Zarówno aktorka, jak i Kulczyk podkreślały, jak istotna jest współpraca i wzajemne wsparcie w sztuce i życiu.

Nie da się niczego osiągnąć w pojedynkę. Jesteśmy od siebie zależni, jesteśmy ze sobą powiązani. Właśnie w tym tkwi całe piękno – podsumowała Kulczyk.

Wystawa w podróży – przesłanie nadziei

Swinton zdradziła, że marzy, by wystawa „Ongoing” dotarła także do Kijowa.

Obecnie wiele słyszymy o końcach, o tym, że wszystko jest do bani. A ja, wymyślając tytuł, wciąż wracałam do słowa ‘ongoing’. Dobrze robi nam myślenie o tym, co trwa – mówiła, nawiązując do trwającej wojny w Ukrainie i potrzeby ciągłego wsparcia.