W programie wizyty znalazły się m.in. improwizowany performans „Bliss #2” – poświęcony pamięci Dereka Jarmana, przyjaciela i partnera artystycznego Swinton, który zmarł w 1994 roku. Aktorka podkreślała podczas konferencji prasowej, jak ważna jest dla niej tradycja tworzenia sztuki z pasją i zaangażowaniem, często przy minimalnych środkach.
Ludzie to robią od zawsze. Tutaj, w Polsce, również są artyści, którzy tworzą w ten sposób. Uważam, że taki sposób pracy powinien być naprawdę doceniany, wspierany – mówiła Swinton.
Nie zabraknie wydarzeń filmowych. W sobotę aktorka odwiedzi kino Tęcza na Żoliborzu, gdzie zapowiedziała pokaz filmu „Orlando” w reżyserii Sally Potter. Swinton nie kryła wzruszenia, wspominając, że w tym samym miejscu bywał Derek Jarman wraz z Andrzejem Wajdą.
Potrzebujemy kin bardziej niż kiedykolwiek. Łakniemy wielkiego ekranu, a nasze pragnienie będzie rosło z dnia na dzień – podkreśliła.
Inspiracje i polskie akcenty
Podczas konferencji prasowej Swinton opowiedziała o swoich związkach z polskim kinem. Z uznaniem wspominała twórczość Andrzeja Wajdy oraz Pawła Pawlikowskiego, zwracając uwagę na wyjątkowe światło i klimat polskich filmów.
Każde miejsce ma własne światło. Jednak w świetle i cieniu w polskiej kinematografii jest coś, co szczególnie do mnie przemawia – wyznała.
Wystawa „Ongoing” – laboratorium sztuki
Wystawa „Tilda Swinton — Ongoing” to hołd dla mistrzów i przyjaciół artystki, a także zachęta do twórczego działania dla wszystkich odwiedzających. Ekspozycja, zorganizowana przez Malta Festival, potrwa do 17 stycznia 2027 roku.
Swinton podkreślała, że zależało jej na surowej, autentycznej formie prezentacji – bez wielkich kamer, z prostymi środkami wyrazu.
Marzę, by artyści w każdym wieku, opuszczali ekspozycję z myślą: „To naprawdę wszystko, czego potrzeba? Po prostu zbierzmy się i przystąpmy do pracy”– mówiła.
Współpraca i wsparcie – klucz do sukcesu
Ważnym elementem wizyty są także masterclassy, podczas których Swinton spotka się m.in. z Dominiką Kulczyk i kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim. Zarówno aktorka, jak i Kulczyk podkreślały, jak istotna jest współpraca i wzajemne wsparcie w sztuce i życiu.
Nie da się niczego osiągnąć w pojedynkę. Jesteśmy od siebie zależni, jesteśmy ze sobą powiązani. Właśnie w tym tkwi całe piękno – podsumowała Kulczyk.
Wystawa w podróży – przesłanie nadziei
Swinton zdradziła, że marzy, by wystawa „Ongoing” dotarła także do Kijowa.
Obecnie wiele słyszymy o końcach, o tym, że wszystko jest do bani. A ja, wymyślając tytuł, wciąż wracałam do słowa ‘ongoing’. Dobrze robi nam myślenie o tym, co trwa – mówiła, nawiązując do trwającej wojny w Ukrainie i potrzeby ciągłego wsparcia.