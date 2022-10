​18. Święto Niemego Kina potrwa w Kinie Iluzjon w Warszawie od 22 do 25 października. To najstarsze i największe tego typu wydarzenie w Polsce. W programie znalazły się przedwojenne klasyki polskiej i światowej kinematografii. Pokazom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo.

Kadr z filmu "Janko Muzykant" / Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe /

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy komediodramat "Cesarzowa" z Polą Negri - naszą gwiazdą, która zrobiła ogromną karierę w Hollywood. Wyjechała tam w 1922 roku. Podbijała swymi rolami nie tylko publiczność, ale także serca gwiazdorów Hollywood. Romansowała z Charliem Chaplinem, jej kochankiem i narzeczonym był Rudolf Valentino, adorował ją genialny fizyk Albert Einstein.

Film "Cesarzowa" to wyprodukowana w USA groteskowa satyra na znaną z licznych głośnych romansów carycę Katarzynę Wielką. Do niedawna "Cesarzowa" znana była tylko w wersjach niekompletnych, ale specjalistom udało się zrekonstruować prawie 90 procent filmu.

Pola Negri jako caryca Katarzyna w "Cesarzowej" / Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jak informuje stołeczne Kino Iluzjon, "oryginalną treść plansz odtworzono dzięki scenariuszowi ze zbiorów Uniwersytetu Południowej Kalifornii, zaś ich szatę graficzną zrekonstruowano na podstawie innych filmów wytwórni Paramount z roku 1924". W trakcie tej projekcji grać będzie na żywo jeden z najbardziej znanych muzyków na europejskiej scenie jazzowej, Marcin Wasilewski.

W programie 18. Święta Niemego Kina znalazł się "Król karnawału", duński kryminał Georga Jacobyego z 1928 roku z muzyką Motion Trio. Jest też "Moralność", komedia Williego Wolffa z 1928 z zapomnianą austriacką gwiazdą Ellen Richter. Oprawę muzyczną do tego filmu zaprezentuje międzynarodowy duet Mario Forte oraz Ernst Reijseger.

Będą także propozycje dla młodych widzów. Oni zobaczą na przykład slapstickowe komedie z udziałem pary komików Flipa i Flapa, a wśród nich "Flip i Flap w opałach". Ten film niedawno został zrekonstruowany cyfrowo przy współudziale FINA.

"Nieme kino od kuchni" to nowość w tegorocznym programie. Chodzi o specjalny pokaz poświęcony zagadnieniom technicznym i produkcyjnym związanym z niemym kinem. Na początek poznać będzie można stosowane w pierwszych latach XX wieku techniki zapobiegające piractwu.

"Ówcześni producenci umieszczali swoje znaki firmowe po prostu w scenografii filmu. Czasem widać je na pierwszy rzut oka, często jednak dostrzeżenie ich nie jest takie proste" - czytamy w opisie spotkania w warszawskim Iluzjonie.

Na finał 18. Święta Niemego Kina widzowie zobaczą film dźwiękowy. Będzie to "Janko Muzykant" w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1930 roku. To jeden z pierwszych polskich udźwiękowionych obrazów, ponieważ jednak nagranie dźwięku i partytura zaginęły, do niedawna znany był jako film niemy.

Kilka lat temu udało się odnaleźć oryginalne płyty gramofonowe ze ścieżką dźwiękową do "Janka Muzykanta", przez kilka lat trwała drobiazgowa rekonstrukcja, a jej efekty będzie można zobaczyć w warszawskim kinie Iluzjon 25 października. To będzie pierwszy po II wojnie światowej pokaz w pełnej krasie, czyli ponownie z dźwiękiem.