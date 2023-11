Pasażerów korzystających dziś od rana z Warszawskiej Kolei Dojazdowej czekają problemy z dojazdem do pracy, na uczelnię, czy do szkoły. Od godziny 6 do 8 strajkują maszyniści. Ruch pociągów jest wstrzymany.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że podczas wczorajszych negocjacji przeprowadzonych pomiędzy zarządem spółki WKD a przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, na przedstawione propozycje zgodził się NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Odstąpił on od akcji strajkowej. Natomiast Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce - podała WKD - nie przystał na propozycje, podtrzymał swoje żądania i tym samym podtrzymał decyzję o przeprowadzeniu w środę dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w godzinach 6-8. W tych godzinach wszystkie pociągi WKD zatrzymają się na najbliższych stacjach. Warszawska Kolej Dojazdowa zwróciła się z prośbą do wszystkich pasażerów o skorzystanie z pociągów uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/ Główna/ Centralna. W godz. 5.30-9 wszystkie bilety WKD - jednorazowe i okresowe honorowane będą w pociągach KM. W przypadku podróży pociągiem KM na podstawie biletu jednorazowego należy wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu. Przewoźnik przekazał, że ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej wkd.com.pl