934 młodych policjantów skierowanych do Warszawy. Delegacja do stolicy odbywa się w ramach tak zwanej służby adaptacyjnej. To jeden z pomysłów na załatanie potężnej luki kadrowej w garnizonie warszawskim. Jak informowało wcześniej RMF FM, w związku z falą odejść w stołecznej policji brakuje 20 proc. funkcjonariuszy.