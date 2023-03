7 marca rusza elektroniczny nabór do miejskich placówek przedszkolnych i szkół podstawowych. W przypadku starania się o miejsce w przedszkolu, jak co roku, zadecyduje o tym liczba punktów, jakie dziecko może zdobyć. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis za co można otrzymać dodatkowe punkty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Warszawa jest organem prowadzącym dla 360 przedszkoli - w tym 10 specjalnych - i 221 szkół podstawowych. Obecnie do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 55 tysięcy dzieci, w tym do przedszkoli – 48 tysięcy, a do oddziałów przedszkolnych – 7,2 tysięcy. Ofertę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzupełniają placówki prowadzone przez inne podmioty oraz przedszkola niepubliczne, w tym przedszkola konkursowe. Do przedszkoli dotowanych przez m.st. Warszawę uczęszcza ponad 29 tysięcy dzieci zamieszkałych w Warszawie, w tym do niepublicznych przedszkoli konkursowych 3,5 tysięcy dzieci. Do klas pierwszych w szkołach podstawowych uczęszcza obecnie – 17 tysięcy uczniów. Przedszkola W przypadku rejestracji dziecka do placówek przedszkolnych obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych w punktacji do przedszkoli. O pozostałych kryteriach oraz ich punktacji decydują radni - w uchwale. Kryteria ustawowe: Kryteria ustawowe to m.in. wielodzietność rodziny kandydata troje lub więcej dzieci, niepełnosprawność: kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, czy objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dziecko otrzymuje po 260 punktów za spełnienie każdeg o z powyższych punktów. Kryteria samorządu warszawskiego: 130 punktów otrzymuje dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

64 punkty otrzymuje dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny albo rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

32 punkty otrzymuje dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione

24 punkty otrzymuje dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

8 punktów otrzymuje dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie Szkoły Podstawowe Rekrutacja prowadzona jest za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: podstawowe.edukacja.warszawa.pl Rodzice lub prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając: numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka lub numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru. Kalendarium 26 kwietnia – publikacja list dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

26 kwietnia – 5 maja – potwierdzanie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane

8 maja – publikacja list przyjętych

18 maja – 12 czerwca – wskazywanie miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji

15 czerwca – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się na stronach miejskiego Biura Edukacji: • informacje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5. • szczegóły o rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych znajdują się na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-sp

Opracowanie: Renata Gaweł