W Warszawie ruszyła 6. już edycja akcji "Rowerowy Maj". W jej ramach przez cały miesiąc uczniowie stołecznych szkół i przedszkoli dojeżdżają do nich rowerami, hulajnogami czy deskorolkami. Ci najbardziej aktywni mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Wszystko po to, by zachęcić młodzież do większej aktywności fizycznej. W tym roku do akcji przyłączyła się rekordowa liczba placówek – aż 441. Uczęszcza do nich ponad 150 tysięcy dzieci.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie / Anna Zakrzewska / RMF FM Cel: Aktywny tryb życia "Rowerowy Maj" to największa kampania w Polsce promująca aktywny tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy uczestnik akcji, który w maju dotrze na zajęcia w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy lub grupowy. Najaktywniejsze klasy i grupy z każdej placówki biorącej udział w kampanii otrzymają nagrody. Wyróżnione zostaną także najaktywniejsze szkoły i przedszkola z całej Warszawy. Te nagrody są bardzo różne. Są one dedykowane szkołom. Zazwyczaj są to profesjonalne parkingi rowerowe, ale także nagrody indywidualne dla zwycięskich klas. Najczęściej to różnego rodzaju wycieczki - mówi koordynatorka akcji Małgorzata Cieślińska z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Coraz większa frekwencja W Warszawie do akcji każdego roku przyłącza się coraz więcej szkół i przedszkoli, promując ideę zrównoważonej mobilności. W tym roku jest o 101 placówek więcej niż w ubiegłym roku. Zaczynamy rowerowe szaleństwo! To akcja, która ma edukować, kształtować dobre nawyki transportowe, promować używanie w transporcie własnych mięśni. Ma też promować rywalizację i bycie fair. Chodzi w niej o to, by dzieci dojeżdżały do szkoły na własnych kółkach, a nie były podwożone przez rodziców samochodem z deskorolką w bagażniku - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie / Anna Zakrzewska / RMF FM Mamy nadzieję, że "Rowerowy Maj" będzie impulsem do rozwijania aktywności fizycznej. Chcemy, by ta akcja propagowała sportowy styl życia na - i tak bardzo aktywnym - Ursynowie - podkreślał wiceburmistrz Ursynowa Piotr Zalewski. "Dzieci same rwą się do jazdy" Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 399 na warszawskim Ursynowie przyznaje, że uczniów wcale nie trzeba zachęcać do jazdy na rowerze. Same rwą się do jazdy! - mówi Edyta Bury. Po zeszłorocznej akcji nasza szkoła się bardzo rozkręciła. Tylu uczniów dojeżdża na rowerach lub hulajnogach, że chociaż mamy stojaki wzdłuż budynku, drugi rząd przy wejściu, to musieliśmy dostawić teraz trzeci przy boisku! - przyznaje. Bezpieczny dojazd Aby aktywne dojazdy były nie tylko przyjemne, ale również bezpieczne, w wybranych placówkach miasto zorganizuje szkolne serwisy rowerowe. Zarówno dzieci, młodzież, jak i nauczyciele będą mieli okazję do bezpłatnego przeglądu roweru i zrealizowania drobnych napraw w swoim pojeździe. Rowerowy piknik Tradycją "Rowerowego Maja" jest wielki, sportowy piknik wieńczący kolejną edycję kampanii. W tym roku wspólny przejazd na rowerach, hulajnogach i rolkach ulicami Warszawy odbędzie się 18 czerwca. Uczestnicy dojadą do Parku Herberta na Bielanach. Będą tam na nich czekać liczne atrakcje sportowe, konkursy z nagrodami, a także bezpłatny serwis rowerowy. Miasto zaprasza wszystkich - nie tylko uczestników kampanii. Wstęp jest wolny. Zobacz również: Francuz staranował szlaban w Grzechotkach. Chciał dostać się do Rosji

Opracowanie: Karol Żak