Warszawa znów święci triumfy na europejskiej arenie, plasując się na zaszczytnym trzecim miejscu w tegorocznej edycji rankingu "European Cities & Regions of the Future", przygotowanym przez Financial Times. Stolica Polski utrzymuje tym samym pozycję lidera wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej. Ustępuje miejsca jedynie Londynowi i Dublinowi, co więcej, wyprzedza takie metropolie jak Paryż, Amsterdam czy Berlin.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Ranking, który jest dziełem fDi Intelligence - spółki z grupy The Financial Times, analizował potencjał inwestycyjny aż 521 europejskich miast i regionów. Warszawa szczególnie wyróżniła się w kategoriach "Przyjazność biznesowa" oraz "Kapitał ludzki i styl życia", zajmując drugie miejsce w Europie. Jestem dumny z pozycji Warszawy w tegorocznym rankingu fDi Intelligence. Ten awans o jedną pozycję w porównaniu do zeszłorocznego zestawienia, to potwierdzenie że nasze starania o budowanie miasta przyjaznego dla mieszkańców i inwestorów przynoszą efekty. Poza tym, że na co dzień chcemy zapewnić mieszkańcom najlepsze warunki do życia, prowadzimy także wiele działań, które dostosowują miasto do zmian zachodzących na świecie - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Maciej Fijałkowski sekretarz m.st. Warszawy, zwraca uwagę na atrakcyjność miasta jako przyszłościowego ośrodka biznesowego. Potwierdza to również wysoka ocena stolicy w kategorii kapitału ludzkiego i stylu życia, gdzie Warszawa awansowała aż o trzy miejsca. Szczegółowe wyniki rankingu prezentują się następująco: Zestawienie główne dużych miast europejskich - 3. miejsce (awans o jedno miejsce),

Kapitał ludzki i styl życia - 2. pozycja (awans o trzy miejsca),

Przyjazność biznesowa - 2. miejsce (utrzymana pozycja sprzed roku),

Potencjał ekonomiczny - 6. miejsce (utrzymana pozycja sprzed roku). Laureaci rankingu zostaną uhonorowani podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes, 11 marca 2025 roku. Zobacz również: Marian Turski we wspomnieniach. "Był absolutnym fenomenem"

