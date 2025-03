Zima powoli zbliża się ku końcowi, więc właściciele domów z ogrodami i użytkownicy ROD-ów powoli szykują się na pierwsze, wiosenne prace porządkowe i cięcie gałęzi. Trzeba z wyprzedzeniem zajrzeć do warsztatu, aby upewnić się, że poszczególne sprzęty działają prawidłowo. Warto też rozejrzeć się za elektronarzędziami przydatnymi w ogrodzie, które uczynią Twoją pracę efektywniejszą i bezpieczniejszą. Jak wybrać narzędzia odpowiednie do rodzaju planowanych prac?

Dlaczego akumulatorowe narzędzia ogrodowe są najlepszym wyborem?

Do prac ogrodowych możesz wykorzystać zarówno klasyczne narzędzia ręczne, których wydajność zależy od siły włożonej w wykonywaną pracę, jak i w wygodne narzędzia akumulatorowe. Większość doświadczonych ogrodników wybiera właśnie elektronarzędzia akumulatorowe i to z kilku powodów. Przede wszystkim pracują one niezwykle efektywnie i można obsługiwać je bez wysiłku. Wbudowany, wydajny akumulator umożliwia wygodne przemieszczanie się po całym ogrodzie bez ograniczeń związanych z długością przewodu zasilającego czy koniecznością stosowania przedłużaczy, jak to bywa w przypadku narzędzi sieciowych.

Nowoczesne elektronarzędzia to także ergonomiczne uchwyty, wysokiej jakości komponenty i dostęp do dodatkowych akcesoriów, które poprawiają efektywność pracy.

Nowoczesne elektronarzędzia to także ergonomiczne uchwyty, wysokiej jakości komponenty i dostęp do dodatkowych akcesoriów, które poprawiają efektywność pracy.

Narzędzia ogrodnicze przydatne w ogrodzie na początku sezonu

Niezbędnych elektronarzędzi, które pomogą w regularnym przycinaniu drzew, pielęgnacji krzewów i trawnika, jest wiele. Jeśli chcesz rozpocząć sezon wiosenny, będąc już przygotowanym do utrzymania porządku w ogrodzie, zadbaj przede wszystkim o solidną piłę szablastą i pilarkę łańcuchową.



Piły szablaste

Piły szablaste, określane też jako lisie ogony lub lisice, to uniwersalne narzędzia do cięcia różnego rodzaju materiałów. Świetnie poradzą sobie z cięciem gałęzi, ale wykorzystasz je także w warsztacie do przecinania blachy, płyt OSB, czy materiałów izolacyjnych. Ze względu na charakterystyczny kształt brzeszczotu przypominającego szablę, piła szablasta daje możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach bez obaw o postrzępione krawędzie.

Wybierając piłę szablastą, zwróć uwagę przede wszystkim na następujące parametry:

prędkość skokowa - wyobraź sobie, że tniesz gałąź ręczną piłką - każdy ruch "przód-tył" to jeden pełny skok. Prędkość skokowa informuje, jak szybko elektryczna piła wykonuje te ruchy. Im wyższa prędkość skokowa, tym szybciej i sprawniej piła przecina drewno lub inny materiał.

- wyobraź sobie, że tniesz gałąź ręczną piłką - każdy ruch "przód-tył" to jeden pełny skok. Prędkość skokowa informuje, jak szybko elektryczna piła wykonuje te ruchy. Im wyższa prędkość skokowa, tym szybciej i sprawniej piła przecina drewno lub inny materiał. długość skoku - wyobraź sobie, że ręcznie przecinasz gałąź zwykłą piłą - długość skoku to odległość, jaką pokonujesz podczas jednego ruchu piłą od siebie i do siebie.

- wyobraź sobie, że ręcznie przecinasz gałąź zwykłą piłą - długość skoku to odległość, jaką pokonujesz podczas jednego ruchu piłą od siebie i do siebie. moc - wyższa moc oznacza łatwiejszą pracę z twardym materiałem,

Jeśli zależy Ci na jak największej funkcjonalności, warto zainwestować w narzędzia wyposażone w dodatkowe funkcje, jak dioda doświetlająca LED, blokada brzeszczotu czy zwiększona ochrona przed wilgocią.



Pilarki łańcuchowe

O ile piły lisice przydają się przede wszystkim do przycinania cieńszych gałęzi, o tyle cięcie drzew na wysokości pnia wymaga sięgnięcia po cięższy sprzęt. W każdym większym ogrodzie powinna znaleźć się pilarka łańcuchowa. Modele akumulatorowe pracują ciszej niż pilarki spalinowe, nie wymagają dostępu do sieci elektrycznej i nie emitują spalin. Zapewniają one nieporównywalne większy komfort pracy z grubymi gałęziami, pieńkami zalegającymi w ogrodzie czy drewnem opałowym niż zwykła piła ręczna. Pamiętaj, że piła łańcuchowa wymaga okresowej konserwacji. Każda pilarka łańcuchowa (akumulatorowa, elektryczna czy spalinowa) musi mieć smarowany łańcuch, by uniknąć tarcia między prowadnicą a łańcuchem. W tym celu stosuje się specjalny olej do smarowania łańcucha, który trzeba regularnie dolewać do odpowiedniego zbiorniczka. Bez tego smarowania łańcuch szybko się zużyje, a prowadnica może się przegrzać, zatrzeć lub ulec trwałemu uszkodzeniu.

Moc jest w tym przypadku szczególnie ważnym parametrem. Do pielęgnacji ogrodu z reguły wystarcza 1000-1200 W mocy. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że poradzisz sobie z twardym drewnem, lepiej sięgnąć po sprzęt o mocy 2000 W lub więcej.

Istotne znaczenie ma też długość prowadnicy. To po prostu maksymalny zasięg ostrza. Zbyt krótka prowadnica może nie poradzić sobie z grubszymi elementami, natomiast zbyt długa będzie nieporęczna. Z drugiej strony dłuższa prowadnica nada się do cięcia większych fragmentów drewna. Niebagatelne znaczenie przy wyborze pilarki ma waga. Dlaczego? Dlatego, że w porównaniu do pił szablastych piły łańcuchowe są dosyć ciężkie. Ich masa może osiągać nawet 5 kg, a po doliczeniu akumulatora i płynów eksploatacyjnych będzie jeszcze większa.

W praktyce najlepiej mieć w wyposażeniu zarówno piłę szablastą, jak i pilarkę łańcuchową. Taki duet poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

Jak zadbać o piękny ogród? Narzędzia, których będziesz potrzebował wiosną

Wiosną w ogrodzie należy wykonać znacznie więcej prac, niż tylko przycinanie drzew i krzewów. Dlatego warto wyposażyć się także w inne narzędzia. Podkaszarki i kosiarki są nieocenione przy usuwaniu chwastów i regularnej pielęgnacji trawników. Wertykulator służy do rozluźniania i napowietrzania gleby, aby otrzymywała ona więcej składników odżywczych. Z kolei opryskiwacze przydadzą się do bezpiecznego aplikowania środków ochrony roślin, aby zahamować rozwój szkodliwych drobnoustrojów.

Niezależnie od tego, z jakiego sprzętu korzystasz, pamiętaj, aby trzymać go w suchym miejscu, konserwować i zawsze używać zgodnie z zaleceniami producenta. Dzięki temu maksymalnie wydłużasz jego żywotność.

Gdzie kupić przydatne narzędzia do pracy w ogrodzie?

