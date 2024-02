07:14

Poranna rozmowa w RMF FM po 8:00 dziś także o proteście rolników w Warszawie. Gościem Jacek Słoma. Serdecznie zapraszamy!

07:04

Górnicy ze Śląska są już w drodze do Warszawy - informuje nasz reporter Marcin Buczek. W stolicy będą wspierać protestujących tam dziś rolników.

Sprzed bram kopalń wcześnie rano wyjechało kilkuset górników z Sierpnia 80. Z Katowic, z kopalni Staszic-Wujek, górnicy pojechali dwoma autokarami, w których było ponad sto osób. Z innych miejsc górnicy wyruszyli busami i prywatnymi samochodami.

Jak mówią, do wyjazdu nie trzeba ich było namawiać. "Dwa lata temu, kiedy blokowaliśmy tory, rolnicy nas wspierali, daletgo teraz mogą liczyć na nasze wsparcie" - mówi jeden z górników. Inny dodaje: "Chodzi o wspólną sprawę. Dlatego musimy pokazać, że jesteśmy razem. Musimy stać jeden za drugim, bo jak nie będzie wspólnej akcji, to z drugiej strony nie będzie żadnej reakcji". I jeszcze jeden głos: "Każdy, komu zależy, żeby nam się lepiej żyło, powinien wspierać rolników. Jako górnicy odczuliśmy już, co może oznaczać "Zielony ład".

Dzisiejszy wyjazd górników do Warszawy do kolejna akcja wspierania protestujących rolników.

Górnicy przed wyjazdem do Warszawy / Marcin Buczek / RMF FM

07:00

Rolnicy w drodze do stolicy. Jak informuje reporter RMF FM, Mariusz Piekarski, utrudnienia są już w województwie mazowieckim. Największy zator tworzy się między Ciechanowem a Glinojeckiem. To droga nr 60. Tam na odcinku 10 kilometrów 60 ciągników i innych maszyn jeździ od ronda w Ciechanowie do miejscowości Gumowo i z powrotem. A do tego blokują przejście dla pieszych w miejscowości Ujazdówek.

Rolnicy zablokowali też rondo w Zegrzu, a także przejazd drogą nr 62 - Serock - Nowy Dwór Mazowiecki w miejscowości Dębe. Spodziewana jest też blokada drogi 92 w Błoniu i Ołtarzewie.

06:40

Górnicy ze związku zawodowego Sierpień 80 jadą do Warszawy. W stolicy będą wspierać protestujących rolników. Górnicy wcześnie rano wyruszyli sprzed bram śląskich kopalń. Część z nich jedzie autokarami, pozostali busami i własnymi samochodami. W sumie do stolicy ze wsparciem jedzie kilkuset górników.

06:37

Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych spodziewa się w stolicy 50 tys. rolników. Od premiera mamy informację, że na pewno delegacja zostanie przyjęta, nie wiemy tylko, czy będzie to sam premier, czy ktoś w jego imieniu - zaznaczył.

Do spotkania z premierem może nie dojść, ponieważ szef rządu wybiera się we wtorek do Pragi na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Bardziej prawdopodobne, że z delegacją rolników spotka się przedstawiciel kancelarii Donalda Tuska.

Pewne natomiast jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Zarówno na jego ręce, jak i kogoś z KPRM rolnicy zamierzają złożyć petycje - a w nich konkretne postulaty dotyczące m.in. Zielonego Ładu.

Chcemy odejścia od wszelkich kar, bo rolnicy boją się, że przy bezpośrednich płatnościach, które system wprowadził, mogą nie wypełnić wielu rzeczy nie z ich winy i odstąpić od ugorowania - mówi prezes krajowej rady izb rolniczych, Wiktor Szmulewicz.



To minimum, które musi się znaleźć w ewentualnym porozumieniu, jakie rolnicy chcieliby podpisać z rządem. Bez tego protest będzie zaostrzony.

06:35

Minister rolnictwa apeluje do rolników, aby dzisiejsze protesty przebiegły spokojnie.

Czesław Siekierski wczoraj byl na naradzie unijnych ministrów rolnictwa, bo rolnicze protesty rozlały się już po niemal całej Europie. Przedstawił tam żądania polskich rolników.

06:33

W związku z dzisiejszym protestem utrudnień należy spodziewać się od 11:00 w centrum Warszawy. Rolnicy wymaszerują sprzed Pałacu Kultury i Nauki pod gmach Sejmu. Całe Śródmieście będzie nieprzejezdne.

Utrudnienia będą w rejonie Placu Defilad na wysokości ul. Emilii Plater, dalej Al. Jerozolimskimi w kierunku Ronda de Gaulle’a, a także okolicach Pl. Trzech Krzyży, ul. Wiejskiej i dalej w rejonie Al. Ujazdowskich, przed siedzibą Prezesa Rady Ministrów - informuje policja apelując o uwzględnienie tych utrudnień przy planowaniu i realizacji codziennych obowiązków i potrzeb.

Doradzamy omijanie centrum Warszawy, z uwagi na możliwość powstawania utrudnień w ruchu, jak również warto zapoznać się ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej - podkreślają policjanci.

06:30

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, kierowcy powinni spodziewać się utrudnień zarówno na drogach krajowych w powiatach okołowarszawskich, jak i Warszawie.

W powiecie legionowskim przewidywane są dwa punkty blokadowe. Pierwszy na rondzie w Zegrzu Południowym, czyli skrzyżowaniu drogi krajowej 61 z drogą wojewódzką 631. Druga blokada ma objąć skrzyżowanie drogi krajowej 62 z drogą wojewódzką 632, czyli rondo w miejscowości Dębe.

"Dla dk 61 zalecany jest objazd przez Borową Górę (skręt na światłach w ul. Zegrzyńską), następnie wyjazd w Dębem na dw 632, która prowadzi do miejscowości Michałów Reginów, co umożliwia powrót na dk 61. Dla dk 62 zaleca się wybór dw 622, a następnie przejazd ul. Nasielską w Borowej Górze. Kolejno wyjazd na dk 61 i tu dalsze zastosowanie ma objazd dla dk 61" - napisała w komunikacie policja.

"W obrębie gminy Błonie na drodze krajowej nr 92 możliwe utrudnienia w godz. 10-16, na odcinku Bieniewo-Parcele, do miejscowości Bronisze i z powrotem.

06:28

NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska poinformował, że w ramach protestu przeciwko tzw. zielonemu ładowi, rolnicy zablokują S7 w okolicach Radomia. Policja otrzymała także informacje o możliwych utrudnieniach w innych miejscach na Mazowszu, m.in. w Ciechanowie i Płocku.

Protest w okolicy Radomia ma rozpocząć się o godz. 11.00 i potrwać do 17.00. Rolnicy zapowiedzieli, że zablokują węzeł drogowy w Jedlance i zachodnią obwodnicę Radomia stanowiącą odcinek S7. Trasa będzie zablokowana zarówno w stronę Warszawy, jak i Krakowa. "Przejazd będzie możliwy tylko tzw. starą siódemką, czy dawną trasą DK7 prowadzącą przez Radom" - powiedział PAP wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska Tomasz Świtka.

Utrudnień można też spodziewać się na innych drogach woj. mazowieckiego, m.in. w Ciechanowie i Płocku. W Ciechanowie rolnicy mają rozpocząć protest we wtorek po północy, a zakończyć przed północą w środę. "Kolumna ciągników rolniczych ma się przemieszczać od ronda Leśników droga krajową nr 60 w kierunku Glinojecka i zawracać w Ościsłowie" - przekazała PAP rzeczniczka ciechanowskiej policji asp. Magda Zarembska. Policjanci zalecają objazd DK50.

W godz. 10-15 protest planowany jest także w pow. płockim na DK10 w m. Góra oraz drodze wojewódzkiej nr 567 Góra-Staroźreby. We wtorek kontynuowany ma być także prowadzony od poniedziałku protest rolniczy w okolicy Płońska.