​"Przez ostatnie lata mieliśmy dociskaną śrubę przez wspólną politykę rolną" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM jeden z uczestników protestów, rolnik z Podlasia Jacek Słoma. "Mówiąc wprost, Unia Europejska dopłaca do tego, żeby nie produkować" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Od wielu tygodni trwają protesty rolników w Polsce i Europie. Na dzisiaj zaplanowano najazd rolników na Warszawę, tzw. marsz gwiaździsty. Jednym z protestujących jest Jacek Słoma. Rolnik spod Krynek, blisko granicy z Białorusią, posiada ok. 160 hektarów ziemi. Zajmuje się uprawą kukurydzy, pszenżyta, rzepaku, słonecznika. Jak przyznał, to trochę powyżej średniej, ale "z każdym rokiem opłacalność nam się zmniejsza".

Słoma: Mamy do czynienia z ogromnym resetem

Robert Mazurek pytał swojego gościa, na czym polegają obecne problemy protestujących rolników. Kiedy wchodziliśmy do UE, mówiło się nam, abyśmy się specjalizowali, profesjonalizowali. Myśmy to robili, powiększaliśmy areały gospodarstw, a dzisiaj wygląda na to, że mamy do czynienia z ogromnym resetem. Mówiąc wprost, Unia Europejska dopłaca do tego, żeby nie produkować - mówił Słoma.

Dziś ziemia nie jest warta tyle, ile jest w stanie urodzić, tylko tyle, jak szybko jest w stanie się zwrócić. Jest to domena dla rolników tzw. "z Marszałkowskiej". Dopłaty do ekologii są duże i często spekuluje się na tej ziemi - dodał.

Jesteśmy w sytuacji, gdzie przez ostatnie lata mieliśmy dociskaną śrubę przez wspólną politykę rolną, windując możliwość produkcji i jednocześnie produkując najwyższej jakości żywność w Europie, mamy dodatkowo import z krajów pozaunijnych, które tych standardów nie muszą spełniać - podkreślił gość RMF FM.

Słoma o cenach zbóż: Mamy odwróconą logikę

Rolnik pytany był też o spadające ceny zbóż mimo przednówka. Mamy odwróconą logikę od dwóch lat. Zboże jak każdy inny surowiec jest elementem spekulacji. Giełdy określają cenę. Jednocześnie ta sytuacja pokazuje, że mamy ogromne nadwyżki, których musimy się pozbyć - tłumaczył Słoma.

Gospodarz rozmowy pytał także o narzekania rolników na Zielony Ład. Chodzi o ugorowanie 4 proc. naszej ziemi. To jest ziemia, za którą płaciliśmy sowite pieniądze. Jeżeli odejmiemy 4 proc. areału, na którym mogę uprawiać ziemię, to mam 4 proc. mniej. Dodając do tego koszta, jakie ponoszę przez wysokie standardy produkcji, te dopłaty (unijne - red.) znikają u mnie w tych wszystkich kosztach i obostrzeniach - stwierdził rolnik.

Słoma o Putinie i skandalicznym transparencie

Jacek Słoma zapewnił także, że nie prosiłby o pomoc Władimira Putina. Odniósł się w ten sposób do skandalicznego transparentu jednego z rolników podczas niedawnych protestów.

Mieszkam przy granicy z Białorusią, mamy w rodzinie tradycje pierwszego, drugiego Sowieta. W związku z tym traktuję to w kategoriach jakiejś kompletnej abstrakcji. Trudno powiedzieć, czy to był prowokator, czy człowiek niespełna rozumu - powiedział Słoma.