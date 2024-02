"Europejski Zielony Ład wymaga rewizji i zmiany. I dzisiaj to zaczęło docierać do coraz większej grupy polityków w Brukseli, którzy widzą, że w całej Europie rolnicy przeciwko temu się buntują" – mówił w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Wiceminister Stefan Krajewski / Rafał Guz / PAP

Polityk PSL zauważył, że konieczna jest zmiana na trwałe Zielonego Ładu. "Zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli teraz tego nie zrobimy, to za rok będziemy mieli takie same protesty, takie same formy sprzeciwu, niezadowolenia" - mówił.

Wiceminister rolnictwa tłumaczył także, że "zupełne zamknięcie granicy" z Ukrainą "to byłby problem dla Polski". "Ale mówimy o uszczelnianiu granic. O tym, że produkty, które nie spełniają norm lub są zepsute, nie powinny mieć prawa wjechać do Polski" - mówił gość Radia RMF24.

Jak dodał, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa są umówieni na spotkanie z liderami rolników na czwartek. "Mają się odbywać rozmowy w resorcie. Jeżeli dziś będzie chęć ze strony liderów, żeby się z nami spotkać, jesteśmy oczywiście do dyspozycji" - podkreślił.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.