​Poziom Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej niedaleko Płocka zaczął się obniżać. Kulminację wezbrania, spowodowanego spływaniem wód z górnego biegu rzeki, obserwowano tam w nocy z soboty na niedzielę. W nadwiślańskich gminach powiatu płockiego nadal obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po wezbraniu poziom Wisły w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej obecnie obniża się. Jest to co prawda spadek powolny, ale trend malejący jest już wyraźny. Sytuacja na rzece będzie się dalej stabilizowała. Woda będzie coraz mniejsza, jednak na razie utrzymuje się jeszcze powyżej stanów ostrzegawczych - powiedział w niedzielę po południu kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku Kamil Zieliński.

Jak zaznaczył, w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu płockiego wciąż obowiązuje - aż do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe, a poziom rzeki jest tam stale monitorowany.

Pogotowie przeciwpowodziowe, w związku z przekroczeniem na wiślanych wodowskazach stanów ostrzegawczych, ogłosił w piątek starosta płocki dla miast i gmin Wyszogród oraz Gąbin, a także gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.

W niedzielę po południu poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 532 cm przy stanie ostrzegawczym 500 cm i alarmowym 550 cm, przy czym poziom rzeki od momentu kulminacji wezbrania w nocy z soboty na niedzielę obniżył się o 7 cm.

Z kolei w Kępie Polskiej w niedzielę po południu poziom Wisły wynosił 493 cm przy przy stanie ostrzegawczym 450 cm i alarmowym 500 cm, ale również poziom rzeki opadł od kulminacji w nocy z soboty na niedzielę w tym czasie ubyło tam 3 cm wody.

Jeszcze w sobotę Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie - Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla Wisły w środkowym jej biegu, od ujścia Narwi do Zbiornika Włocławek, przewidując do niedzieli wzrosty stanu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, przy czym prognozowano, że w Kępie Polskiej stan wody będzie układał się około stanu alarmowego.

Kępa Polska i Wyszogród położone są nad Wisłą powyżej Zbiornika Włocławskiego. To największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się w środkowym biegu Wisły od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.