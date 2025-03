Płonie hala produkacyjna przy ul. Modlińskiej w Warszawie. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu trwa akcja strażaków.

Pożar hali przy Modlińskiej w Warszawie / Marcin Suchmiel / RMF FM

W tej chwili trwa oddymianie hali produkcyjnej, w której ok. godz. 11:00 zaczął się palić kontener ze śmieciami.

Trzech pracowników próbowało własnymi siłami poradzić sobie z tym pożarem, jednak bezskutecznie. Wtedy wezwali strażaków.

Obecnie na miejscu jest kilka wozów straży pożarnej i ok. 20 strażaków.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Michał Radkowski, jasny dym wciąż wydobywa się z wnęki do hali.

Miejsce zabezpiecza policja. Jest też wóz pogotowia energetycznego.

W przylegającym do hali budynku mieszka ok. 130 Ukraińców, którzy przybyli do Warszawy, uciekając z własnego kraju.

Obok jest także hala, w której handlują kupcy, którzy przenieśli się tu z pobliskiej Marywilskiej 44, gdzie rok temu doszło do pożaru. Hala wówczas doszczętnie spłonęła.