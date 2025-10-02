To miał być luksusowy rejs z kalifornijskiego San Diego przez Meksyk, Kostarykę, Panamę, Kolumbię aż do Miami. Niestety, nie dla wszystkich okazał się szczęśliwy. Ponad 70 pasażerów luksusowego rejsu na statku wycieczkowym Royal Caribbean International zaraziło się norowirusem.

Na pokładzie statku Royal Caribbean Serenade of the Seas, gdzie doszło do wybuchu epidemii, znajduje się łącznie 1874 pasażerów i 883 członków załogi. Zaraziło się 71 pasażerów i jeden członek załogi.

Oznacza to, że nieco mniej niż cztery procent pasażerów zostało zakażonych. Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) do wybuchu epidemii na statku wycieczkowym dochodzi, gdy zachoruje co najmniej trzy procent osób na pokładzie statku przewożącego ponad 100 pasażerów.

Serenade of the Seas wypłynął z San Diego 19 września. Statek zatrzymał się w Meksyku, Kostaryce, Panamie i Kolumbii. Dziś ma zacumować w Miami.

Wybuch epidemii został zgłoszony do CDC 28 września.

Nadzwyczajne procedury na statku

Zarażeni pasażerowie zostali odizolowani. Armator zapewnia, że wdrożył procedury czyszczenia statku.

"Zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości, załogi oraz społeczności, które odwiedzamy, są naszym najwyższym priorytetem. Aby utrzymać środowisko sprzyjające najwyższym standardom zdrowia i bezpieczeństwa na pokładzie naszych statków, wdrażamy rygorystyczne procedury czyszczenia, z których wiele znacznie przewyższa wytyczne zdrowia publicznego" - napisano w oświadczeniu Royal Caribbean.

W tym roku CDC odnotowało 19 epidemii chorób żołądkowo-jelitowych na statkach wycieczkowych, z czego 14 spowodowanych było przez norowirus.

Jakie są objawy zarażenia się norowirusem?

Norowirus jest niezwykle zakaźny i łatwo się rozprzestrzenia. Wirus przenosi się najłatwiej w zamkniętych przestrzeniach, np. na statkach wycieczkowych, ale także w miejscach takich jak szkoły, domy opieki i szpitale.

Wirus wywołuje nudności, biegunkę, wymioty, ból lub skurcze brzucha. Rzadziej może powodować też bóle mięśni i bóle głowy.

Objawy zwykle pojawiają się 12 do 48 godzin po zakażeniu i zazwyczaj trwają od jednego do trzech dni. Osoby mogą nadal przenosić wirusa po ustąpieniu objawów.

Do zakażenia wystarczy niewielka liczba cząstek norowirusa. Można się nim zarazić, dotykając tej samej powierzchni, co osoba zakażona.

Norowirus może się również rozprzestrzeniać poprzez wspólne używanie sztućców, spożywanie skażonej żywności lub napojów oraz bezpośredni kontakt z osobą chorą.

Jak leczyć zakażenie norowirusem?

Nie ma specyficznego leczenia ani lekarstwa na norowirusa. CDC zaleca picie dużej ilości wody lub napojów bogatych w elektrolity. Radzi też, by unikać kofeiny i alkoholu, ponieważ mogą one powodować odwodnienie.

Najlepszymi sposobami zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się norowirusa są częste mycie rąk, izolowanie się w przypadku wystąpienia objawów oraz unikanie kontaktu z chorymi.

CDC zaleca również regularne dezynfekowanie powierzchni i pranie potencjalnie skażonej odzieży w przypadku wybuchu epidemii.