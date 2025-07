Policjanci wyjaśniają przyczyny pożaru, do którego doszło w niedzielny wieczór w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Ossowskiego w Żyrardowie (woj. mazowieckie). W wyniku wybuchu gazu ranny został 80-letni mieszkaniec budynku, który trafił do szpitala. Mundurowi apelują do wszystkich świadków, którzy mogą posiadać informacje istotne dla sprawy, o kontakt.

W wyniku wybuchu gazu w budynku w Żyrardowie ranny został 80-letni mężczyzna

Fatalne skutki pożaru w Ząbkach. Policja publikuje zdjęcia z wnętrza bloku W niedzielny wieczór mieszkańców Żyrardowa (woj. mazowieckie) zaniepokoił potężny huk i widok ognia wydobywającego się z jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż przed godziną 19:00. Według relacji świadków, w jednym z lokali doszło do gwałtownej eksplozji, która wyrzuciła szyby z okien, a z wnętrza mieszkania zaczęły wydobywać się płomienie i gęste kłęby dymu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Strażacy rozpoczęli gaszenie pożaru, a policjanci zabezpieczali teren. / Policja / Mieszkańcy budynku jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych opuścili swoje mieszkania. Dzięki szybkiej ewakuacji nie doszło do większej liczby poszkodowanych. W wyniku eksplozji i pożaru ucierpiał 80-letni mężczyzna, który w chwili wybuchu przebywał w mieszkaniu. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Siła eksplozji była na tyle duża, że uszkodzeniu uległy także samochody zaparkowane w pobliżu budynku. / Policja / Dzień po wybuchu przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca eksplozji. W działaniach uczestniczył biegły z zakresu pożarnictwa. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Policja apeluje do wszystkich świadków, którzy mogą posiadać informacje istotne dla sprawy, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.