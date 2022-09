Policja nie dopuściła do konfrontacji pseudokibiców przy trasie S7 na Mazowszu. Autokar wiozący do Warszawy kibiców jednej z drużyn z północnej Polski, został zatrzymany przez pseudokibiców innej drużyny. Nie doszło do bójki, bo rozdzielili ich funkcjonariusze

Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Do zatrzymania autokaru przez pseudokibiców doszło w pobliżu Dłużniewa - kilkanaście kilometrów od Płońska - w okolicach stacji benzynowej. Na dwupasmową trasę ekspresową, tuż przed autokar wiozący kibiców - według naszych informacji z Olsztyna - wybiegło około 50 zamaskowanych osób. Zmusili kierowcę aby zjechał na pobocze. W autokarze jechało około 50 osób. Tyle samo czekało na zewnątrz gotowych do konfrontacji. Obie grupy zostały rozdzielone przez oddziały policji jadące za autobusem. Pseudokibice rozbiegli się do pobliskiego lasu. Część wsiadła do zaparkowanych samochodów nie posiadających tablic rejestracyjnych. Na miejscu nikogo nie zatrzymano. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



