Poland Business Run – największa charytatywna sztafeta biegowa dla pracowników firm i korporacji w Polsce – już po raz czternasty wystartuje, by nieść pomoc osobom z niepełnosprawnościami ruchu. Po pięcioletniej przerwie bieg znów zagości w Warszawie, a wśród beneficjentów tegorocznej edycji znaleźli się Radosław i Aleksandra z Mazowsza.

/ foto: Poland Business Run 2022 na krakowskich Błoniach /

Sztafeta, która łączy ludzi i firmy w szczytnym celu

Poland Business Run to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz charytatywnych inicjatyw w Polsce. Od 2012 roku z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tegoroczna, czternasta już edycja, cieszy się rekordowym zainteresowaniem - udział w biegu zadeklarowało ponad 44 tysiące osób z całego świata! To właśnie dzięki nim możliwe jest wsparcie dla ponad 100 osób z niepełnosprawnościami ruchu, po amputacjach i mastektomii.

Po raz pierwszy od pięciu lat Poland Business Run wraca do Warszawy w formule stacjonarnej. Uczestnicy będą mogli wystartować także w Krakowie oraz - w wersji wirtualnej - z dowolnego miejsca na świecie. Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla całych rodzin. W obu miastach odbędą się pikniki rodzinne, a w Krakowie - dodatkowo bieg dla dzieci PBR Kids.

Pomoc, która zmienia życie. Poznaj beneficjentów z Mazowsza

Jednym z głównych celów Poland Business Run jest wsparcie osób, które każdego dnia mierzą się z trudnościami związanymi z niepełnosprawnością. Wśród beneficjentów tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Radosław z Pilawy k. Garwolina oraz Aleksandra z Warszawy.

Radosław, 42-latek z Pilawy, w 2020 roku uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego uszkodził rdzeń kręgowy i został sparaliżowany. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim, ale nie stracił pasji do sportu i aktywnego życia.

Zawsze byłem bardzo aktywny i wypadek tego nie zmienił. Z biegiem czasu wróciłem do aktywności zawodowej i sportowej, bo sport jest moją pasją od dziecka. Od 3 lat uprawiam szermierkę na wózkach w Legii Warszawa. Z każdym rokiem coraz bardziej przełamuję granicę swojej niepełnosprawności i próbuję nowych rzeczy - opowiada Radosław.

Dzięki wsparciu Fundacji Poland Business Run będzie mógł kupić nowy, nowoczesny wózek, który pozwoli mu nie tylko na większy komfort codziennego funkcjonowania, ale także na dalszy rozwój sportowych pasji.

Aleksandra z Warszawy ma 36 lat i od urodzenia zmaga się z wrodzonym brakiem kości udowej w lewej nodze. Od dziecka porusza się przy pomocy specjalistycznych protez. Jej życie to prawdziwy dowód na to, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizacji marzeń. Od 2022 roku jest zawodniczką pierwszej w Europie kobiecej drużyny Amp Futbolu. O swoich osiągnięciach opowiada z dumą: Regularnie trenuję i biorę udział w ogólnopolskich zgrupowaniach. W listopadzie 2024 r. wraz z drużyną zdobyłam brązowy medal na kobiecych mistrzostwach świata w Kolumbii.

W tym roku, dzięki wsparciu uczestników Poland Business Run, Aleksandra otrzyma dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy, która pozwoli jej trenować na najwyższym poziomie i sięgać po kolejne sportowe laury.

/ materiały prasowe /

Wsparcie dla najmłodszych - PBR Kids w Krakowie

Poland Business Run to nie tylko bieg dla dorosłych. W Krakowie po raz kolejny odbędzie się dziecięca odsłona wydarzenia - PBR Kids. Najmłodsi biegacze w wieku od 4 do 12 lat pobiegną, by zebrać środki na zakup protez stóp do biegania dla 8-letniego Oliwiera, który przeszedł amputację lewego podudzia i prawej stopy. Jak podkreślają jego rodzice, Oliwier jest dzieckiem pełnym energii i pomysłów, które marzy, by być tak sprawnym w protezach, jak byłby bez nich. Zapisy do PBR Kids trwają do 31 lipca lub do wyczerpania limitu miejsc, a zgłoszenia można dokonać przez formularz dostępny na stronie www.pbr.pl.

Jak się zapisać? Wciąż można dołączyć!

Tegoroczne zapisy do Poland Business Run zakończyły się z rekordową liczbą ponad 42 tysięcy uczestników, jednak wciąż można dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia. Dostępne są jeszcze pakiety Charity i PBR Walk (zapisy do 30 lipca) oraz pakiet wirtualny (zapisy do 28 sierpnia). Wystarczy wejść na stronę www.bieg.pbr.pl, zarejestrować swoją drużynę i wybrać odpowiednią formę udziału.