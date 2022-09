Dobra wiadomość dla mieszkańców Bródna. Otwarto ważne skrzyżowanie przy nowej stacji metra. W niedzielę na trasy wrócą tam autobusy komunikacji miejskiej.

/ Metro Warszawskie / Facebook

Kierowcy mogą już przejechać przebudowanym fragmentem ul. Kondratowicza - między ul. Rembielińską a Łabiszyńską. Całkowicie przejezdna jest także sama ulica Rembielińska. Zakończenie tych inwestycji to zwiastun uruchomienia także trzech nowych stacji metra.

Liczymy na to ze jeszcze we wrześniu będziemy mogli również podziemną kolej otworzyć dla pasażerów (...) mamy tutaj na tym odcinku trzy stacje czyli Zacisze, Kondratowicza i Bródno -mówi w rozmowie z reporterem RMF MXXX Przemysławem Mzykiem -Anna Bartoń z metra warszawskiego.

Nieoficjalnie mówi się, że nowy odcinek drugiej linii, może zostać otwarty dla pasażerów 17 albo 24 września.

Co dalej?

W kolejnym etapie planowane jest otwarcie gotowej, południowej jezdni ul. Kondratowicza między Łabiszyńską i Chodecką, na której ruch będzie zapewniony w obie strony. W tym czasie na jezdni północnej wciąż będą trwały prace.

Następnie na odcinku od ul. Chodeckiej do Malborskiej do ruchu dopuszczone będą pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego, natomiast w pełni przejezdny będzie odcinek od Malborskiej do św. Wincentego.

Harmonogram robót zakłada otwarcie wszystkich jezdni ul. Kondratowicza do końca 2022 r.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W niedzielę, 11 września - dzień po otwarciu skrzyżowania ul. Kondratowicza, Bazyliańskiej i Rembielińskiej - zmienią się trasy autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od początku kursowania (linie nocne od początku kursowania w nocy z 10 na 11 września) autobusy linii 112, 204, 240, N02, N64 powrócą na trasy podstawowe czyli te sprzed objazdów spowodowanych budową II linii metra.