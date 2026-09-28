30-centymetrowy nóż w plecaku. 13-latek z woj. kujawsko-pomorskiego planował zamach w szkole

RMF24

13-latek z woj. kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jego plany udaremnili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Sygnał o planowanym ataku w szkole podstawowej policjanci uzyskali od Interpolu. Chodzić miało o zamach z wykorzystaniem noży.

Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole

Ustalono miejsce zamieszkania 13-latka. O godz. 6 rano policjanci weszli do jego domu. Przebywał tam z ojcem. Zatrzymali go i przeszukali mieszkanie.

W wakacje zabił kilka kotów

W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż - według policji to bagnet. W pokoju miał też tasak.

Okazało się też, że w wakacje zabił kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał.

Nie sprawiał problemów wychowawczych

Chłopak jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Potem materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, 13-latek nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji.