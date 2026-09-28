30-centymetrowy nóż w plecaku. 13-latek z woj. kujawsko-pomorskiego planował zamach w szkole

Sygnał o planowanym ataku w szkole podstawowej policjanci uzyskali od Interpolu. Chodzić miało o zamach z wykorzystaniem noży.
Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole
Ustalono miejsce zamieszkania 13-latka. O godz. 6 rano policjanci weszli do jego domu. Przebywał tam z ojcem. Zatrzymali go i przeszukali mieszkanie.
W wakacje zabił kilka kotów
W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż - według policji to bagnet. W pokoju miał też tasak.
Okazało się też, że w wakacje zabił kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał.
Nie sprawiał problemów wychowawczych
Chłopak jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Potem materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego.
Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, 13-latek nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji.