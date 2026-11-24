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21-latek zginął na miejscu - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Lipa w gminie Raciąż na Mazowszu. Czołowo zderzyła się tam osobówka i ciężarówka.

Do wypadku, o którym dzisiaj poinformowała policja, doszło wczoraj tuż przed północą. W Lipie w gminie Raciąż 21-latek mieszkający w powiecie płońskim, jadąc Fordem w stronę Glinojecka, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Czołowo zderzył się z ciężarowym Volvo, którym kierował obywatel Litwy.

W wyniku odniesionych obrażeń 21-latek zmarł na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy. Nie odniósł obrażeń.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny tragedii są ustalane.

Fot. Policja Mazowiecka / Policja

Fot. Policja Mazowiecka / Policja