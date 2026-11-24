Do wypadku, o którym dzisiaj poinformowała policja, doszło wczoraj tuż przed północą. W Lipie w gminie Raciąż 21-latek mieszkający w powiecie płońskim, jadąc Fordem w stronę Glinojecka, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Czołowo zderzył się z ciężarowym Volvo, którym kierował obywatel Litwy.
W wyniku odniesionych obrażeń 21-latek zmarł na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy. Nie odniósł obrażeń.
Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny tragedii są ustalane.