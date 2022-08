W najbliższy weekend robotnicy pojawią się na ul. Chodeckiej. Będą tam układać nowy asfalt. Fragment tej drogi zostanie wtedy zamknięty dla ruchu. W tym samym czasie prace drogowe będą trwać na styku al. Prymasa Tysiąclecia z drogą ekspresową S8.

/ Shutterstock

Ulica Chodecka zyska nowe chodniki, drogę dla rowerów, a przede wszystkim równą nawierzchnię. Prace przy jej wymianie będą prowadzone od piątku, 19 sierpnia, od godz. 22.00 do niedzieli, 21 sierpnia, do godz. 22.00. W tym czasie nie będzie można przejechać ulicą Chodecką pomiędzy Wyszogrodzką a Kondratowicza.

Objazd zamkniętego odcinka został wyznaczony ulicami Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Kondratowicza.

Zmienionymi trasami pojadą również autobusy. Zmiany dotyczą linii: 112, 114, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 409, 500, N02, N14 i N64.

W czasie prac, na całej długości ulicy Chodeckiej, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania.

Utrudnienia w al. Prymasa Tysiąclecia

W najbliższy weekend drogowcy wymienią też nawierzchnię w rejonie węzła u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i drogi ekspresowej S8. Kierowcy na obu jezdniach będą poruszać się jednym pasem.

Prace rozpoczną się w piątek, 19 sierpnia, o godz. 23.00 i potrwają do poniedziałku, 22 sierpnia, do godz. 5.00. Prowadzone będą na obu jezdniach al. Prymasa Tysiąclecia. Roboty obejmą odcinek pomiędzy przystankiem Lasek na Kole, a rozjazdem na Bemowo w jedną stronę, a zjazdem z Bielan w drugą. Prędkość w tym rejonie zostanie ograniczona do 30 km/h.

W czasie prac, u zbiegu łącznic wjazdowych z al. Prymasa Tysiąclecia, wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem.