W sobotę wieczorem siostry loretanki z Warszawy znalazły w Oknie Życia noworodka. Chłopiec jest szóstym dzieckiem, które tam trafiło. Nadano mu imię Jakub.

Okno Życia w Warszawie/Zdjęcie ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

W sobotni wieczór, po godz. 21:00, siostry loretanki z Warszawy odkryły w Oknie Życia przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek noworodka - poinformowało Radio Watykańskie- Vatican News.

Po raz ostatni dziecko trafiło do tego miejsca w 2020 roku.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego okazało się, że było zawiniątko w oknie życia, nie wiedziałyśmy, co to jest, ale kiedy wyjęłyśmy, to był chłopczyk, w naszej ocenie wyglądający zdrowo, bardzo ładnie. Chłopczyk świeżo po urodzeniu - opowiada s. Wioletta Ostrowska.

Siostry zgodnie z obowiązującymi procedurami natychmiast wezwały odpowiednie służby, czyli policję i karetkę pogotowia.

Chłopcu nadano imię Jakub. Rozpoczęto również poszukiwania opiekunów dziecka.

Okno Życia przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek zostało otwarte 25 marca 2009 r.

To miejsce, gdzie matki w trudnej sytuacji życiowej mogą anonimowo zostawić swoje dziecko, mając pewność, że zostanie ono otoczone opieką.